Motorola g35 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. సంక్రాంతి సందర్భంగా దీనిపై అదనంగా ప్రత్యేకమైన క్రెడిట్ కార్డ్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Motorola G35 5G Price Drop In Flipkart: ఎప్పటినుంచో మీరు మంచి మోటరోలా మొబైల్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఫ్లిప్కార్ట్ సంక్రాంతి సందర్భంగా అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తుంది. ఈ మోటార్ల బ్రాండ్కి సంబంధించిన కొన్నిస్మార్ట్ఫోన్స్ చాలా తక్కువ ధరలోనే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వాటిపై డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా.. అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్స్ మరింత తగ్గింపు ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
సంక్రాంతి సందర్భంగా మోటోరోలా g35 5G స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా చాలా ప్రీమియం లుక్కులో ఈ మొబైల్ కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇది అద్భుతమైన డిస్ప్లే కలిగి ఉంటుంది. దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? ఫీచర్స్ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మోటోరోలా g35 5G స్మార్ట్ ఫోన్ 6.72 అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే ప్రొటెక్షన్ కోసం కంపెనీ గొరిల్లా గ్లాస్ 3 రక్షణ కూడా అందిస్తోంది. దీంతోపాటు Unisoc T760 5G చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ప్రస్తుతం ఈ మోటోరోలా g35 5G స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇది 4GB, 8GB RAM తో పాటు 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో 50MP మెయిన్ కెమెరా, 8MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక ఫ్రంట్లో 16MP సెల్ఫీ కెమెరా లభిస్తోంది.
ఈ మోటోరోలా g35 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీ, 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది స్టీరియో స్పీకర్లు (Dolby Atmos), IP52 వాటర్ రిపెల్లెంట్ డిజైన్, ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్లో కొన్ని ప్రత్యేకమైన కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై సంక్రాంతి సందర్భంగా ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన మొబైల్ ద్వారా మార్కెట్లో MRP రూ.12,499 ఉండగా.. ఆఫర్స్లో భాగంగా 19 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.12,499కే లభిస్తుంది. ఇక ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధానం యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డుతో పేమెంట్ చేస్తే రూ.1000 అదనపు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఈ మోటోరోలా g35 5G మొబైల్ పై సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ బోనస్ ఆఫర్స్లో భాగంగా.. మీ దగ్గర ఉన్న పాత స్మార్ట్ ఫోన్ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే.. ఏకంగా రూ.10 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను మొబైల్ ధర నుంచి తీసేస్తే కేవలం ఈ మొబైల్ 1,499కే పొందవచ్చు. అయితే ఈ బోనస్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేసే స్మార్ట్ ఫోన్ కండిషన్ పై ఆధారపడి ఉంటుందని ఫ్లిప్కార్ట్ పేర్కొంది.