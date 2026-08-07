Motorola G37 Price: ఫ్లిప్కార్ట్లో MOTOROLA g37 స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి అత్యంత చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఎన్నో ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Motorola G37 Price: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ప్రముఖ MOTOROLA కంపెనీ విడుదల చేసిన MOTOROLA g37 స్మార్ట్ఫోన్ చాలా చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్ Republic Day Saleలో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు..
ఈ MOTOROLA g37 స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6400 (6nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటికీ.. ఇది చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా చీప్ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 4 GB LPDDR4X ర్యామ్తో పాటు 64 GB స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.24,999 కాగా.. ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి 40 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
బ్యాంక్ క్రెడిట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి.. దీనిని యాక్సిస్ బ్యాంక్తో పాటు ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.1,600 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఇతర బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి కూడా భారీ తగ్గింపు పొందవచ్చు. దీంతో మీరు కేవలం రూ.13,235కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తోంది. ఈ ఆఫర్లో భాగంగా ఏదైన పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ.10 వేల వరకు బోనస్ కూడా పొందవచ్చు. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.3,235కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఇతర ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించి మరింత చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఇక దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5200 mAh బ్యాటరీతో పాటు 20W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 6W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 6.66 అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 720 x 1604 రిజల్యూషన్ కలిగి ఉంటుంది.
అదేవిధంగా 1050 nits పీక్ బ్రైట్నెస్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. బ్యాక్ కెమెరా సెటప్లో 50 MP డ్యూయల్ కెమెరాలతో పాటు LED ఫ్లాష్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఫ్రంట్ భాగంలో 8 MP కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ MediaTek Dimensity 6400 ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.