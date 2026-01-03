Motorola G57 Power 5G Price In India: ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదలైన MOTOROLA g57 power 5G మొబైల్ నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో లభిస్తుంది. దీనిపై స్పెషల్ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు ఫ్లిప్కార్ట్ సూపర్ కాయిన్ ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది. వీటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి చీప్ ధరికే మొబైల్ లభిస్తుంది.
Motorola G57 Power 5G Price In India: ప్రముఖ మోటరోలా కంపెనీ నుంచి ఏదైనా తక్కువ రేట్లో మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఫ్లిప్కార్ట్ మీకోసం ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్తో అద్భుతమైన మొబైల్ అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదలైన moto g57 power 5G ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా ఈ మొబైల్ పై కొన్ని ప్రత్యేకమైన స్పెషల్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్ పై ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? దీని ఫీచర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా moto g57 power 5G మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి అవకాశం గా భావించవచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులో ఉంది. ఈ మొబైల్ ప్రీమియం డిజైన్లు కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా స్లిమ్ గా కనిపిస్తుంది..
ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ 6.72-అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేతో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఈ డిస్ప్లే ప్రత్యేకమైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ను కలిగి ఉండడమే కాకుండా..1050 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో లభిస్తోంది. అలాగే ఇది గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్తో అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు క్వాల్కమ్ Snapdragon 6s Gen 4 ప్రాసెసర్ ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ moto g57 power 5G స్మార్ట్ ఫోన్ వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా లభిస్తోంది. అయితే ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు చార్జింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా 33W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇది అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూయల్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
వెనక భాగంలో ఉన్న ఈ moto g57 power 5G మొబైల్కు సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లోని ప్రధాన కెమెరా Sony LYT-600 లెన్స్తో 50MPతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు అదనంగా 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP స్పెషల్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఇది వీడియో కాలింగ్ కోసం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ మొబైల్ మార్కెట్లో అసలు ధర (MRP) రూ.17,999తో అందుబాటులో ఉండగా.. ఇప్పుడే నూతన సంవత్సరం ఆఫర్స్ లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం రూ.14, 999కే లభిస్తోంది. అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.750 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇక మరింత తగ్గింపు పొందడానికి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ని కూడా వినియోగించవచ్చు. ఈ ఆఫర్లో భాగంగా ఏదైనా కండిషన్ కలిగిన మంచి స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.12,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను మొబైల్ ధర నుంచి తీసేస్తే వచ్చే అమౌంట్ రూ.2,999 పేమెంట్ చేస్తే.. ఈ ధరకే moto g57 power 5G మొబైల్ లభిస్తుంది.