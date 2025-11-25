Motorola Qled Ultra Hd Smart Google Tv 2025 Edition Discount Price: ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో 55 inch అంగుళాల MOTOROLA స్మార్ట్టీవీ అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
Motorola Qled Ultra Hd Smart Google Tv Discount Price: బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ ఫ్లిప్కార్ట్లో నవంబర్ 23వ తేది నుంచి ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్ స్మార్ట్ఫోన్స్తో పాటు స్మార్ట్టీవీలు అత్యంత చీప్ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 50 శాతం డిస్కౌంట్తో మంచి స్మార్ట్టీవీని కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో కొన్ని టీవీలు భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సేల్ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉన్న స్మార్ట్టీవీకి సపంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
55 అంగుళాలు కలిగిన MOTOROLA స్మార్ట్టీవీ అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 55UHDGQMVSAQ మోడల్లో లభిస్తోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్తో 2025 సంత్సరంలోనే లాంచ్ అయ్యింది. దీని డిస్ల్పే QLED (క్వాంటం డాట్ టెక్నాలజీ) టెక్నాలజీని కలిగి ఉంటుంది.
దీని డిస్ల్పే Ultra HD (4K) 3840 x 2160 పిక్సెల్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది Dolby Vision HDR ఫార్మాట్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.. GameX మోడ్లో 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా Quantum Glow Technology సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే స్పెషల్గా MEMC సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది.
ఇది Google TV ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో అందుబాటులో ఉంది. దీంతో పాటు 2 GB ర్యామ్, 32 GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో Wi-Fi, బ్లూటూత్, Chromecast Built-In వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్, Google Assistant (వాయిస్ సెర్చ్) వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. ఇది Dolby Atmos సౌండ్ టెక్నాలజీని కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్టీవీని అత్యంత తగ్గింపు ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇది పెద్ద సువర్ణవకాశంగా భావించవచ్చు. మార్కెట్లో ఈ టీవీ ధర MRP రూ.59,899 కాగా.. 50 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.29,499కే అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా తగ్గింపు పొందడానికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా వినియోగించవచ్చు.
దీనిపై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ స్మార్ట్టీవీని కొనుగోలు చేసే ముందు ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, HSBC బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ. 1,700 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.27,799కే పొందవచ్చు. అలాగే పాత స్మార్ట్టీవీని ఎక్చేంజ్ చేస్తే రూ.5 వేల బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోనూ రూ.22,799కే ఇది పొందవచ్చు.