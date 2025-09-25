English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nothing Phone 3a Pro మొబైల్‌ కేవలం రూ.7 వేలకే.. మరీ ఇంతా చీపా?

Nothing Phone 3a Pro Price Cut: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.7 వేల లోపే Nothing Phone 3a Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? బిగ్ బిలియన్స్ డేస్ సేల్‌లో భాగంగా ఇది అత్యంత చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
  • Sep 25, 2025, 03:17 PM IST

Nothing Phone 3a Pro Price Cut: ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్స్ డేస్ సేల్‌లో ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అత్యంత చీప్‌ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ Nothing విడుదల చేసిన 3a ప్రో మొబైల్‌ అత్యంత చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్‌పై ఎప్పుడు లేని అద్భుతమైన బ్యాంక్‌ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెసుకుందాం..
 
ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఈ Nothing Phone 3a Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మూడు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి వేరియంట్‌ 8GB ర్యామ్‌తో పాటు 128GB స్టోరేజ్‌తో సుమారు రూ.27,999తో లభిస్తోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 8GB ర్యామ్‌తో పాటు 256GB స్టోరేజ్ ధర రూ.29,999తో లభిస్తోంది. చివరి వేరియంట్ 12GB ర్యామ్‌తో 256GB స్టోరేజ్‌తో రూ.33,999 ధరలో అందుబాటులో ఉంది.

ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్స్ డేస్ సేల్‌లో భాగంగా ఈ Nothing Phone 3a Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేసేవారికి బేస్‌ వేరియంట్‌పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్‌ లాంచ్‌ ధర రూ.32,999 కాగా.. ఈ సేల్‌ ఏకంగా 15 శాతం ఫ్లాట్‌ డిస్కౌంట్‌ లభిస్తోంది.

ఈ 15 శాతం వరకు ప్లాట్‌ డిస్కౌంట్‌ పోనూ..రూ.27 వేలలోపే ఈ మొబైల్‌ పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిపై స్పెషల్ బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ ఈ బిగ్ బిలియన్స్ డేస్ సేల్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి ICICI, HDFC, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ SBI, యాక్సిస్‌ బ్యాంక్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లతో పేమెంట్‌ చేపేవారికి గరిష్టంగా రూ.3 వేల వరకు డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.25 వేలకే లభిస్తోంది.  

అలాగే ఈ మొబైల్‌పై ఉన్న ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వినియోగించుకునేవారికి ఏకంగా రూ.20,850 వరకు బోనస్‌ కూడా లభిస్తోంది. అయితే, ఈ ఆఫర్‌ వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా పాత మొబైల్‌ ఎక్చేంజ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.7,149కే ఈ మొబైల్‌ సొంతం చేసుకోవచ్చు.

ఈ Nothing Phone 3a Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.77 అంగుళాల ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED డిస్‌ప్లేతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3000 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్, పాండా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఈ మొబైల్‌ ప్రత్యేకమైన Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) చిప్‌సెట్‌పై రన్‌ అవుతుంది.

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్యాక్‌లో శక్తివంతమైన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీని ముందు వెనక భాగంలో 50MP మెయిన్ కెమెరాతో 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ (3x ఆప్టికల్ జూమ్)తో పాటు 8MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది శక్తివంతమైన 5000 mAh బ్యాటరీ, 50W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది.   

