Old Rs 50 Note: పాత రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.18 లక్షలు పొందండి!

Old Rs 50 Note Value: ప్రస్తుతం చాలామంది కొన్ని అరుదైన పాత నోట్లను విక్రయించి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. మీరు కూడా ఇలా లక్షల రూపాయలు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా? 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన పాత 50 రూపాయల నోట్లు ఉంటే చాలు..

Old Rs 50 Note Value Telugu: పాత నోట్లతో లక్షల రూపాయలు సంపాదించుకోవాలనుకుంటున్నారా? ప్రస్తుతం ఓల్డ్ కరెన్సీ మార్కెట్లో చాలామంది లక్షల రూపాయలను సంపాదిస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే రాత్రికి రాత్రి 50 నుంచి 60 లక్షల రూపాయల వరకు కూడా పొందుతున్నారు. నిజానికి పాత నోట్లను విక్రయించడం చాలా సులభం. గతంలో పాత నోట్లతో పాటు నాణేలను వేలం వేసినప్పటికీ ఇప్పుడు మాత్రం ఆన్లైన్‌లో అమ్ముతున్నారు..
 
ముఖ్యంగా విదేశీయులతో పాటు మన మన దేశానికి సంబంధించిన కొంతమంది పాత నోట్లతో పాటు నాణేలను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అలాగే కొంతమంది పాత నోట్లపై ఉన్న ఇష్టంతో వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.. ఇందులో భాగంగానే మార్కెట్లో పాత నోట్లు జోరుగా అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి.   

మీ దగ్గర కూడా పాత నోట్లు ఉంటే ఇప్పుడు OLX లేదా కాయిన్ బజార్ డాట్ కం లో సింపుల్‌గా విక్రయించవచ్చు. ముఖ్యంగా 786 నెంబర్ సిరీస్ కలిగిన పాత నోట్లతో పాటు కొంతమంది గవర్నర్లు సంతకం చేసిన నోట్లు లక్షల రూపాయల్లో అమ్ముడుపోతున్నాయి. గతంలో పాత అయిదు రూపాయల నోట్ల తో పాటు రెండు రూపాయల నోట్లను ఆన్లైన్లో చూసి ఉంటాం..  

ప్రస్తుతం పాత 50 రూపాయల నోట్లకు కూడా మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా 786 నెంబర్ సిరీస్ కలిగిన పాత 50 రూపాయల నోట్లు మీ దగ్గర ఉంటే లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ ఒక్క నోటి విలువ దాదాపు 3 లక్షల రూపాయలు నడుస్తోంది.   

మీ దగ్గర పాత 50 రూపాయల నోటు ఉంటే ఇప్పటికిప్పుడే మూడు లక్షలు వరకు పొందవచ్చు. అయితే, ఈ నోట్లను విక్రయించాలనుకుంటే తప్పకుండా.. నోటు పై 786 నెంబర్ తప్పకుండా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఉంటేనే మార్కెట్లో అమ్మొచ్చు.. ఇలాంటి పాత నోట్లు మీ దగ్గర 6 ఉంటే ఇప్పటికిప్పుడే రూ.18 లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు.   

786 నెంబర్ కలిగిన ఏ నోట్లైనా సులభంగా మార్కెట్లో విక్రయించవచ్చు. అయితే ఈ పాత 50 రూపాయల నోట్లు అమ్మాలి అనుకునేవారు ముందుగా మొబైల్ లో రెండు వైపులా నోట్లను ఫోటోలు తీసుకొని.. ఓఎల్ఎక్స్ లో రిజిస్టరై ఆ ఫోటోలను అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే.. ఈ నోట్లు కావాలనుకునే వారు మీకు కాల్ చేస్తారు.    

నోట్: RBI గైడ్లైన్స్ ప్రకారం, పాత నోట్లోను అమ్మడం, కొనడం చట్టరీత్యా నేరం. ఇలా అమ్మితే అధికారులు మీపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మేము అందించిన సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియాను సోర్స్ గా మాత్రమే తీసుకొని రాసాము.. ఈ వార్తను జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.  

