Govt Employees: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త! ఈ ఒక్కటీ ఉంటే రూ.కోటి మీ సొంతం

Get One Crore Personal Accident Insurance For Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త. ఎస్బీఐ అకౌంట్ ఉంటే చాలు రూ.కోటి పరిహారం పొందే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల జరిగిన ఒప్పందం ప్రకారం ఉద్యోగులకు ఈ ప్రమాద బీమా లభించనుంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త. రూ.కోటి పరిహారం పొందే అద్భుత అవకాశం ఉంది. దీనికి కావాల్సిందల్లా ఒకే ఒక బ్యాంక్ ఖాతా. బ్యాంక్ ఖాతా కలిగి ఉంటే రూ.కోటి ప్రమాద బీమా పొందవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఎస్బీఐ అకౌంట్ ఉంటే చాలు రూ.కోటి ప్రమాద బీమా ఉచితంగా పొందవచ్చు. మార్చిలో ఎస్బీఐతో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం ఎస్బీఐలో జీతం అకౌంట్ (శాలరీ అకౌంట్) ఉన్న ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రూ.కోటి వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా సౌకర్యం లభించనుంది.
ప్రమాదవశాత్తు ఉద్యోగి మరణం జరిగితే రూ.కోటి పరిహారం నేరుగా నామినీకి చెల్లిస్తారు. కుటుంబసభ్యుడిని కోల్పోయిన కుటుంబానికి ఇది ఆర్థిక సాంత్వన కలిగించనుంది.
ఈ పథకం ఒప్పందం ప్రకారం తాజాగా ఓ ఉద్యోగి కుటుంబానికి రూ.కోటి పరిహారం అందింది. దీంతో ఆ ఉద్యోగి కుటుంబానికి భారీ ఆర్థిక ఉపశమనం కలిగింది.
ఎక్సైజ్ శాఖకు చెందిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ పిచ్చేశ్వరరావు ప్రమాదంలో మృతిచెందాడు. ఎస్బీఐలో శాలరీ అకౌంట్ ఉండడంతో ఆయన కుటుంబానికి రూ. కోటి పరిహారం అందింది. ఈ పథకం ద్వారా పొందిన మొదటి పరిహారం ఇదే కావడం గమనార్హం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఈ సదుపాయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే కాదు ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కూడా ఎస్బీఐ పరిహారం అందిస్తోంది. ఉద్యోగి శాలరీ అకౌంట్ ఎస్బీఐలో ఉంటే ప్రమాద బీమా వస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ను సంప్రదించవచ్చు.