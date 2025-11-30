Indian Rupee: మన దేశ కరెన్సీ లక్ష పెడితే రూ.కోటి పొందే ఛాన్స్‌.. ఏయే దేశాల్లో తెలుసా?

Indian Rupee vs Other Currency Get One Crore With One Lakh: ప్రపంచంలో అతి పెద్ద భారతదేశం కరెన్సీలో మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంది. డాలర్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువ అతి తక్కువగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని దేశాల్లో మాత్రం భారత రూపాయి అత్యంత విలువైనది. ఒక లక్షకు రూ.కోటి సమానం ఉంది. అయితే ఏయే దేశాల్లో రూపాయికి విలువ ఉందో తెలుసుకుందాం.
భారత రూపాయిని అమెరికా డాలర్తో పోలుస్తుంటారు. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ తక్కువగా ఉంటుంది. రూపాయి విలువ పడిపోతున్నట్లు, గణనీయంగా బలహీనపడుతున్నట్లు చెబుతారు. డాలర్తో పోలిస్తే తక్కువ ఉన్నప్పటికీ భారత రూపాయి విలువ చాలా రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్న దేశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఆ దేశాలకు లక్షాధికారిగా వెళ్తే కోటీశ్వరుడిగా మారవచ్చు.
వియత్నాం: భారత రూపాయి కన్నా వియత్నాం కరెన్సీ చాలా బలహీనంగా ఉంది. భారత రూపాయికి ఎక్కడా సమానం కాదు. భారత రూపాయి అక్కడి 295 వియత్నామీస్ డాంగ్తో సమానం. అంటే ఒక రూపాయిని 295 వియత్నామీస్ డాంగ్తో మార్చుకోవచ్చు. ఒక భారతీయుడు సుమారు లక్ష రూపాయలతో వియత్నాం దేశానికి వస్తే వారు 30 మిలియన్ డాంగ్కు యజమాని అవుతారు. ఈ కారణంగా వియత్నాంలో భారతీయులు విలాసవంతమైన జీవితం పొందుతుంటారు.
ఇండోనేషియా: మన రూపాయికి ఇండోనేషియాలో చాలా విలువ ఉంది. భారతీయ రూపాయి ఇండోనేషియా రూపాయి 190కి సమానం. అంటే ఒక్క రూపాయి అక్కడ రూ.190 విలువ ఉంటుంది. ఇండోనేషియాలో ప్రజల జీవన వ్యయం, ఆహార వ్యయం చాలా తక్కువ. రూపాయికి విలువ ఉండడంతో ఇండోనేషియాలో ఎక్కువ మంది భారతీయులు నివసిస్తుంటారు.
లావోస్ కరెన్సీ: అలోస్లో కరెన్సీ కిప్, ఆ కరెన్సీ చాలా బలహీనంగా ఉంది. ఇక్కడ ఒక రూపాయి 235 రూపాయలకు సమానం. భారత కరెన్సీ ఇక్కడ ఖర్చు చేస్తే లక్షల విలువైన షాపింగ్ చేయవచ్చు.
కంబోడియా: కంబోడియా కరెన్సీ కంటే దాదాపు 50 రెట్లు భారత రూపాయి బలమైనది. మన రూపాయి అక్కడ రూ.50తో సమానం. కంబోడియాన్ రీల్స్ కరెన్సీ భారత రూపాయి కన్నా చాలా తక్కువ. భారతీయులు కంబోడియాలో పర్యటిస్తే చాలా తక్కువకే ఆహారం, వసతి, షాపింగ్ చేయవచ్చు.
ఉజ్బెకిస్తాన్: పొరుగు దేశం ఉజ్బెకిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా బలహీనంగా ఉంది. ఇక్కడ భారత రూపాయి అక్కడ 150కి సమానం. ఇక్కడ రూపాయికి ఎక్కువ విలువ ఉండడంతో తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభం పొందవచ్చు.