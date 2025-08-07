OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..

OnePlus 13R Price: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదలైన శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3 (Snapdragon 8 Gen 3) మొబైల్స్ను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యువతైతే వీటిని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మీరు కూడా అత్యంత తక్కువ ధరకే ఇలాంటి ప్రాసెసర్ (Processor) కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్స్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తున్నాయి.
అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్లో భాగంగా స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3 (Snapdragon 8 Gen 3) కలిగిన OnePlus 13R స్మార్ట్ఫోన్ భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిపై ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఆ ఆఫర్స్ ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ OnePlus 13R స్మార్ట్ఫోన్ 6.78-అంగుళాల 1.5K ProXDR LTPO అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz డైనమిక్ రిఫ్రెష్ రేట్తో గరిష్టగా 4500 నిట్స్ brightnessతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i రక్షణ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఇది ప్రొఫెషనల్-గ్రేడ్ కెమెరా సిస్టమ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బ్యాక్ సెటప్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ OnePlus 13R ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50MP సోనీ LYT-700 సెన్సార్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో వచ్చింది. అలాగే అదనపు కెమెరా టెలిఫోటో కెమెరా 50MP సెన్సార్ 2x ఆప్టికల్ జూమ్తో.. అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా 8MP సెన్సార్తో విడుదలైంది.
ఈ OnePlus 13R స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6000mAh భారీ బ్యాటరీ కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 80W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో చార్జ్ చేస్తే, కేవలం 20 నిమిషాల్లో 1% నుంచి 50% వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది. ఇది ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత ఆక్సిజన్ఓఎస్ 15 (OxygenOS 15)పై రన్ అవుతుంది.
ప్రస్తుతం అమెజాన్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో లభిస్తోంది. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో సుమారు రూ.39,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్తో సుమారు రూ.44,999 నుంచి మొదలవుతుంది. అయితే, ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా బేస్ వేరియంట్ చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బేస్ వేరియంట్ ధర రూ.44,999 కాగా.. అమెజాన్లోని గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్లో భాగంగా 11 శాతం తగ్గింపుతో రూ.39,999కే పొందవచ్చు. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మరింత తగ్గింపు ధరకే పొందాలనుకుంటే.. SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్తో బిల్ చెల్లిస్తే దాదాపు రూ.1,200 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇక OnePlus 13R స్మార్ట్ఫోన్ను భారీ డిస్కౌంట్తో పొందాలనుకుంటే.. ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా వినియోగించవచ్చు. దీనిని వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఏదైన బ్రాండ్ మొబైల్ను ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు రూ.37,800 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీనిని అమెజాన్ డిస్కౌంట్గా పరిగణిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.2,199కే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.