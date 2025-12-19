Top Mobile Phone In 2025 OnePlus 15R Get Very Cheap Compare With Online Price: ప్రముఖ వన్ప్లస్ కంపెనీ డిసెంబర్ 17వ తేదీన భారత మార్కెట్లోకి తన స్మార్ట్ఫోన్ కొత్త వెర్షన్ను విడుదల చేసింది. ప్రీమియం ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ ఫోన్ విశేషాలు ఎలా ఉన్నాయి? అద్భుతమైన ఫీచర్లు కలిగిన ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకతలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
మొబైల్ మార్కెట్లోకి మరో కొత్త ఫోన్ వచ్చేసింది. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఫోన్లు అందించే వన్ప్లస్ 15ఆర్ పేరిట కొత్త మొబైల్ సిరీస్ను విడుదల చేసింది. డిసెంబర్ 17వ తేదీన మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఈ ఫోన్ విశేషాలు తెలుసుకుందాం. వన్ప్లస్ 15ఆర్ ఫీచర్లు, ధర, ఆఫర్లు వంటివి ఏమిటో పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
వన్ప్లస్ 15ఆర్ ఏస్ ఎడిషన్ పేరుతో విడుదల చేసిన ఈ ఫోన్లు ప్రత్యేకమైన రంగు, అద్భుతమైన డిజైన్తో ఉంది. కంపెనీ ఫైబర్గ్లాస్ బ్యాక్ ప్యానెల్తో రూపొందించారు. ప్రీమియం లుక్లో లాంచ్ కావడంతో వన్ప్లస్ 15ఆర్ మొబైల్ కొనేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఈ వెర్షన్ ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్ రంగులో విడుదలైంది. మొబైల్లో ప్రత్యేక పెయింట్తో పూత పూసిన ఫైబర్గ్లాస్ బాడీ ఉంటుంది. ఇది రెండు రంగులలో అందుబాటులో ఉంది. బ్లాక్, మింట్ గ్రీన్ రంగులలో ఈ ఫోన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
వన్ప్లస్ 15ఆర్ ఏస్ ఎడిషన్ ఏస్ 6టీ వైలెట్ ఎడిషన్ లాగానే ఉందని మొబైల్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అత్యంత శక్తివంతమైన 7,400ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో ఉన్న ఈ ఫోన్ 80వాట్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా కలర్ఓఎస్ 16పై నడుస్తుంది. చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
వన్ప్లస్ 15ఆర్ ఏస్ స్క్రీన్ అత్యుత్తమ రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో విడుదలైంది. దీంతోపాటు వన్ప్లస్ బ్రాండ్కు సంబంధించి వన్ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2 పేరుతో ప్యాడ్ను విడుదల చేయనున్నారు. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ట్యాబ్ విశేషాలు మరో కథనంలో తెలుసుకుందాం.
వన్ప్లస్ 15ఆర్ ఏస్ ధరలు పరిశీలిస్తే 12జీబీ+256జీబీ ఫోన్ రూ.47,999 ఉండగా..12జీబీ+512జీబీ ఫోన్ రూ.52,999 ఉంది. ఈ ధరలు స్టోర్లు, ఆన్లైన్, అధికారిక వెబ్సైట్ తదితర వాటిలో మార్పులు ఉండవచ్చు.