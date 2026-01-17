English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • OnePlus Nord CE: అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో OnePlus Nord CE ఫోన్‌పై రూ.20 వేల బోనస్‌.. రూ.1,499 మీ సొంతం!

OnePlus Nord CE 5G Offer Price: అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా OnePlus Nord CE 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఈ మొబైల్‌పై ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్‌తో పాటు అదనంగా అమెజాన్ ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

OnePlus Nord CE 5G Offer Price: జనవరి 17వ తేదీ నుంచి రిపబ్లిక్ డే సేల్ ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్ అమెజాన్‌తో పాటు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కూడా ప్రారంభమైంది. ముఖ్యంగా అమెజాన్‌లో కొన్ని మొబైల్స్‌పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వన్ ప్లస్ మొబైల్స్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌ వరం కంటే ఎక్కువగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సేల్‌లో భాగంగా అనేక రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వన్ ప్లస్ మొబైల్ పై ఏకంగా ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తున్నాయి. 
 
అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026 సందర్భంగా వన్‌ప్లస్ తన పాపులర్ మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ OnePlus Nord CE 5పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 6.77 అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1430 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో లభిస్తోంది.  

అలాగే ఈ OnePlus Nord CE 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 8350 Apex చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి గేమింగ్‌తో పాటు మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాలనుకునే వారికి ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7100mAh బ్యాటరీ, 80W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కలిగి ఉంటుంది..

వెనక భాగంలోని బ్యాక్ సెటప్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీనికి 50MP (Sony LYT-600) ప్రధాన కెమెరా ఉంటుంది. అలాగే ఇది OIS సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదనంగా 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 16MP ఫ్రంట్ కెమెరా లభిస్తోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత OxygenOS 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది.  

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఈ OnePlus Nord CE 5G మొబైల్ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీని ధర మార్కెట్లో రూ.25 వేల రూపాయలు ఉంది.. అయితే అమెజాన్ లో కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం అన్ని ఆఫర్స్ పోను.. రూ.21,499 కే లభిస్తోంది. 

అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్‌ని కూడా అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్‌ను వినియోగించి పేమెంట్ చేయాలనుకునే వారికి భారీ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. గరిష్టంగా మొబైల్ కండిషన్‌ను బట్టి ఏకంగా రూ.20 వేల వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. దీనిని వినియోగించి ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు కేవలం రూ.1,499 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

