OPPO A5x స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు ఇతర ఈ కామర్స్ కంపెనీ వెబ్సైట్స్లో చాలా చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
OPPO A5x Discount: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ ఒప్పో నుంచి మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. ఎందుకుంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇందులో భాగంగా ఈ బ్రాండ్కి సంబంధించిన మొబైల్స్ చీప్ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా OPPO A5x ఫోన్పై ఎప్పుడు లేని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడం విశేషం..
OPPO A5x స్మార్ట్ఫోన్ చాలా చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగి ఈ మొబైల్ డెడ్ చీప్ ధరల్లో లభించడం విశేషం..మార్కెట్లో దీని ధర రూ.16,999 కాగా.. ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి 6 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.
ఈ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ పోనూ ఈ OPPO A5x స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.15,999 లోపే పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిపై స్పెషల్గా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించాలనుకునేవారు ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్, SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.800 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఇక ఈ OPPO A5x స్మార్ట్ఫోన్పై స్పెషల్ ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఏదైన పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే మీ లోకేషన్ను బట్టి ఈ ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. దీంతో మీరు దాదాపు రూ.14 వేల వరకు బోనస్ పొందవచ్చు. ఫ్లిప్కార్ట్లో కాకుండా ఇతర ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ ఈ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. దీంతో మీరు ఈ కొత్త మొబైల్ రూ.1,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో 6.67 అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 (MediaTek Dimensity 6300) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇది అద్భుతమైన డిజైన్తో లభిస్తోంది.
దీని వెనక భాగంలో ప్రీమియం కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. వెనకాలో 32 MP ప్రధాన కెమెరా లభించడమే కాకుండా మరో అదనపు కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు సెల్ఫీ కోసం కంపెనీ ఇందులో 5 MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా భారీ 6000 mAh బ్యాటరీతో పాటు 45W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.