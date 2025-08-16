English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Oppo F27 Pro Plus 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్‌.. రూ.34,999 OPPO F27 Pro+ ఫోన్‌ ఇప్పుడు కేవలం రూ.999కే..


Oppo F27 Pro Plus 5G Price Cut: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ కొన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌పై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ను అందిస్తోంది. ఒప్పో ఎఫ్‌27 ప్రో+ (Oppo F27 Pro Plus 5G) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ భారీ డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తోంది. అయితే ఈ మొబైల్‌పై ఉన్న ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్‌ ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Oppo F27 Pro Plus 5G Price Cut: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఎలక్ట్రిక్‌ వస్తువులపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ను ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా మిడిల్‌ రేంజ్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ను అందిస్తోంది. మల్టీ నేషనల్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌ ఒప్పో గతంలో విడుదల చేసిన ఓ మొబైల్ చీప్‌ అండ్‌ బెస్ట్‌లో లభిస్తోంది. అయితే ఈ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్‌ ఏంటో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రత్యేకించి ఒప్పో (OPPO) స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై భారీ డిస్కౌంట్లతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా.. అనేక మోడళ్లపై 30 శాతం నుంచి 50 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపులు లభిస్తున్నాయి. 

ఈ ఆఫర్లలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది ఒప్పో ఎఫ్‌27 ప్రో+ (Oppo F27 Pro Plus 5G) అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తోంది. మార్కెట్లో దీని అసలు ధర రూ.34,999 కాగా.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఏకంగా 48 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌తో కేవలం రూ.17,999కే లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ ఫోన్‌పై అదనంగా అనే ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌తో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే.. యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank) క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డులతో కొనుగోలు చేస్తే.. రూ.750 వరకు తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే మీ పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్చేంజ్‌ చేయడం వల్ల దాదాపు రూ. 17,000 వరకు ఎక్స్‌ఛేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. ఈ బోనస్ మొత్తం మీ పాత ఫోన్ మోడల్, కండిషన్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది.  

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఉన్న ఆఫర్స్‌ అన్నింటిని వినియోగించుకుంటే దాదాపు ఒప్పో ఎఫ్‌27 ప్రో+ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కేవలం రూ.999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఎలాగంటే.. ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ధర రూ. 17,999 నుంచి ఎక్స్‌ఛేంజ్ బోనస్ రూ. 17,000 తీసివేస్తే.. ఈ మొబైల్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.999కే లభిస్తుంది. 

మార్కెట్‌లోకి ఈ ఒప్పో ఎఫ్‌27 ప్రో+ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ప్రత్యేకమైన కలర్ ఆప్షన్స్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది 6.7-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేతో విడుదలైంది. 

