PM Kisan: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి రూ. 2 వేలతోపాటు మరో రూ.3000 రైతుల ఖాతాల్లో జమా..!

Another Rs 3000 Credited with PM Kisan: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులకు రూ.6000 ప్రతి ఏడాది లభిస్తోంది. ఇప్పటివరకు 21 విడతలు కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఇప్పుడు 22వ విడుద ఈనెల మంజూరు చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన అనేక పథకాల్లో పీఎం కిసాన్ తో పాటు పీఎం కిసాన్ మంధాన్ యోజన ద్వారా కూడా రైతులు రూ.3000 పొందవచ్చు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
రైతుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ప్రారంభించింది. 2019లో ఈ పథకాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అర్హులైన రైతుల కోసం నిధులు మంజూరు చేస్తోంది. ప్రతి విడుత రూ.2000 చొప్పున రైతుల ఖాతాలో నేరుగా జమా చేస్తోంది ప్రభుత్వం. ఏడాదికి రూ.6000 డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా జమా అవుతున్నాయి.
ఇప్పటి వరకు 21 విడతలు మంజూరు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ప్రస్తుతం రైతులకు 22వ విడత నిధులు మార్చి నెలలోనే విడుదల అవ్వచ్చు. అయితే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి లబ్ధిదారులు అదనంగా డబ్బు పొందే అవకాశం ఉంది. అదే పీఎం కిసాన్ మాంధన్ యోజన. ఇందులో సులభంగా భాగ్య స్వామ్యం కావచ్చు. 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ప్రతి నెల రూ.3000 పొందుతారు.
పీఎం కిసాన్ పథకానికి అర్హులైన రైతులకు అందుతున్న రూ.2000 వారి సాగు ఖర్చులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అయితే 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత రైతుల ఇతరులపై ఆధారపడి పడాల్సిన పని లేకుండా పీఎం కిసాన్ మాంధన్ యోజన ద్వారా ప్రతినెల రూ.3000 పెన్షన్ పొందవచ్చు.
పీఎం కిసాన్ మాంధాన్ యోజనలో 18 ఏళ్ల నుంచి 40 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్నవారు చేరవచ్చు. కేవలం రైతులకు మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది. వారు ప్రతి నెలా రూ.55 నుంచి రూ.200 పెట్టాల్సి ఉంటుంది. పీఎం కిసాన్ నిధుల ద్వారా పొందుతున్న ప్రతి ఏడాది రూ.6000లో ఈ రూ.2400 పీఎం కిసాన్ మాంధాన్ నుంచి కట్ చేసినా ఏటా పీఎం కిసాన్ వాయిదా నుంచి రూ.3600 పొందుతారు.
60 ఏళ్లు పూర్తయిన దాటిన రైతులకు ప్రీమియం కట్టాల్సిన పని ఉండదు. ఇక రూ.3000 సంవత్సరానికి రూ.36000 పెన్షన్ పొందుతాడు. పీఎం కిసాన్ ఏడాది రూ.6000, పీఎం కిసాన్ మాంధాన్ యోజన నుంచి రూ.36000 మొత్తం రూ.42,000 ప్రయోజనం పొందుతారు.