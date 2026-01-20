POCO C75 5G Offer Price: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిఫ్కార్ట్ లో POCO C75 5G మొబైల్ అత్యద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది. రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపు కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
POCO C75 5G Offer Price In Flipkart: భారత మార్కెట్లోకి 2024 సంవత్సరం డిసెంబర్లో విడుదలైన స్మార్ట్ ఫోన్స్లో POCO C75 5G ఒకటి. అత్యంత తక్కువ ధరతోనే అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలామంది యువత ఈ మొబైల్ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపారు. ముఖ్యంగా మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారులైతే ఈ మొబైల్ను విచ్చలవిడిగా కొనుగోలు చేశారు. దీని కారణంగా దీనికి మంచి ప్రజాదరణ లభించింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ఇప్పటివరకు కూడా చాలామంది విక్రయిస్తున్నారు. మీరు కూడా దీనిని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?
POCO C75 5G మొబైల్ మార్కెట్లో మంచి బడ్జెట్ మొబైల్ గా నిలిచింది. అతి తక్కువ ధరలోనే ఎక్కువ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఇప్పటికి మార్కెట్లో మంచి విక్రయాల్లో ముందుంది. అయితే దీనిపై ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిఫ్కార్ట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా ఎన్నో రకాల ఆఫర్లు లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే భారీ డిస్కౌంట్తో పొందవచ్చు.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది 6.88 అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది IPS LCD, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఇది Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 (4nm) ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 4GB LPDDR4X వర్చువల్ ర్యామ్ ఎక్స్టెన్షన్ సదుపాయాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రెండు స్టోరేజ్ వేరియన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా గరిష్టంగా 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే SD కార్డు ద్వారా 1 టిబి వరకు మెమొరీ ని కూడా పెంచుకోవచ్చు.
ఇక వెనక భాగంలో ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP AI మెయిన్ కెమెరాతో పాటు సెకండరీ లెన్స్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఫ్రంట్లో సెల్ఫీ కెమెరా 5MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంది. ఇక ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5160mAh బ్యాటరీ, 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే OS Android 14 ఆధారిత Xiaomi HyperOS ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అసలు ధర MRP రూ.10,999 కాగా.. రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా ఇప్పుడంటే ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 25 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.8,299కే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఈ మొబైల్ను మరింత తగ్గింపుతో పొందడానికి ఈ సేల్లో క్రెడిట్ కార్డు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇందులో భాగంగా ఫ్లిఫ్కార్ట్ ఎస్బిఐ బ్యాంకు తోపాటు యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.400 తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఈ మొబైల్పై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా ఏదైనా పాత మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే రూ.6000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీనిని స్మార్ట్ఫోన్ ధర నుంచి తీసేస్తే కేవలం రూ.2,299 చెల్లించి.. POCO C75 5G స్మార్ట్ ఫోన్ మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు.