Poco C85 5G Flipkart Discount Price: ఫ్లిప్కార్ట్లో POCO C85 5G మొబైల్ అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ బ్యాంక్, ఎక్చేంజ్ బోనస్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Poco C85 5G Flipkart Discount Price News: ఇటీవలే పోకో (POCO) కంపెనీ విడుదల చేసిన బడ్జెట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్స్లో POCO C85 5G ఒకటి. దీనిని కంపెనీ అతి తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు పోకో అన్లైన్ స్టోర్స్లో కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
పోకో (POCO) స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ సీజన్ సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఇది మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే అనేక రకాల స్పెషల్ ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంది.
POCO C85 5G స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.9 భారీ HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా బ్యాక్ సెటప్లో స్పెషల్ కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బ్యాక్ సెటప్లో 50MP AI డ్యూయల్ రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే సెల్ఫీల కోసం 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది.. ఇక ఇది 6,000mAh భారీ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత హైపర్ఓఎస్ 2.0 అపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది.
ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో బేస్ వేరియంట్ (4 జీబీ + 128 జీబీ) స్మార్ట్ఫోన్ రూ.11,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో స్పెషల్ సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.9,999కే పొందవచ్చు. అలాగే బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. దీనిని HDFC, ICICI, లేదా SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.1,000 తక్షణ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఎండ్ ఆఫ్ సీజన్ సేల్లో భాగంగా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్ను వినియోగించి దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.9,700 ఎక్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో పాటు అదనంగా రూ.1 వేయి వరకు స్పెషల్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోనూ POCO C85 5G మొబైల్ రూ.300 లోపే పొందవచ్చు..