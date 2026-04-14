POCO C85x Price Cut: పోకో (POCO) స్మార్ట్ఫోన్ను ఫ్లిప్కార్ట్లో చీప్ ధరకే పొందాలనుకుంటున్నారా? POCO C85x స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
POCO C85x Price Cut: భారత మార్కెట్లో పోకో (POCO) ఎప్పటి నుంచో అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన మొబైల్స్ చీప్ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్ భారీ తగ్గింపుతో లభించడం విశేషం.. అయితే, మీరు కూడా ఈ బ్రాండ్కి సంబంధించి మొబైల్ ఛీప్ ధరలో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు..
గతంలో పోకో బ్రాండ్ నుంచి లాంచ్ అయిన POCO C85x స్మార్ట్ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. కాబట్టి ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇదే మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. దీనిపై ఫ్లిప్కార్ట్ బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందిస్తూ వస్తోంది. అయితే, వీటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే చీప్ ధరకే పొందవచ్చు.
మార్కెట్లో POCO C85x స్మార్ట్ఫోన్ 64 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ MRP ధర రూ.13,499 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.10,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.550 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఇక బ్యాంక్ ఆఫర్స్ మాత్రమే కాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఏదైన పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు రూ.7,400 వరకు బోనస్ కూడా లభిస్తోంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోనూ రూ.3,049కే పొందవచ్చు..
POCO C85x స్మార్ట్ఫోన్ 6.9 అంగుళాల భారీ HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో ఉంది.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6300mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఇందులో కంపెనీ 7.5W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Unisoc T8300 (6nm) ఆక్టా కోర్ ప్రాసెసర్తో ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారిత Xiaomi HyperOS పై రన్ అవుతుంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, 32MP AI డ్యూయల్ కెమెరా సపోర్ట్తో పాటు Android 16 (HyperOS 3) ఆపరేటింగ్తో అందుబాటులో ఉంది. దీంతో పాటు సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది మూడు కలర్ ఆప్షన్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.