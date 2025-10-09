Poco F7 Price Drop: POCO F7 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బ్యాంగ్ దివాలి సేల్లో భాగంగా ఎన్నడూ లభించని అతి తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
Poco F7 Price Drop: పోకో మొబైల్కి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. అత్యంత ప్రీమియం ఫీచర్స్ తో అందుబాటులోకి వచ్చే మొబైల్స్ ను చాలా మంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త మొబైల్స్ అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తోంది. ఇందులో భాగంగా POCO F7 5G స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదలైంది. మార్కెట్లో దీనికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. చాలామంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బాంగ్ దివాళి ఫెస్టివల్ సేల్లో భాగంగా విడుదల చేసిన ధర కంటే చాలా చీప్ ధరకే లభిస్తుంది.
POCO F7 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారత మార్కెట్లోకి జూన్ 24వ తేదీన విడుదలైంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ అద్భుతమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది..
ఈ POCO F7 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఫ్లాగ్షిప్ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 SoC ప్రాసెసర్ పై అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 6.83-అంగుళాల (inch) 1.5K AMOLED డిస్ప్లే తో పాటు రిఫ్రెష్ రేట్ 120Hz సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,550mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ 90W టర్బో ఛార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 22.5W రివర్స్ చార్జింగ్ ఫీచర్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక దీని వెనక భాగంలో 50MP Sony IMX882 (OIS తో) + 8MP అల్ట్రావైడ్ సెన్సార్ కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 20MP సెల్ఫీ కెమెరా లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలిపింది.
ఇక ఈ మొబైల్ Android 15 ఆధారిత HyperOS 2.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు సెక్యూరిటీ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ (In-Display Fingerprint Sensor) కలిగి ఉండబోతున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. ఇక ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ఫీచర్లను ఈ మొబైల్ కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులో ఉంది.
ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియెంట్ (12GB RAM + 256GB) ధర రూ.31,999తో రెండవ వేరియంట్ (12GB RAM + 512GB) ధర రూ.33,999తో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అతి త్వరలోనే ప్రారంభం కాబోయే ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బాంగ్ దివాళి ఫెస్టివల్ సేల్(Flipkart Big Bang Diwali Sale)లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి బేస్ వేరియంట్ కేవలం రూ.28,999కే లభిస్తుంది.
అలాగే దీనిపై ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్ పొందడానికి తప్పకుండా పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.20 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే రూ.8 వేల లోపే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ పొందవచ్చు.