  • Realme 16 Pro: సంక్రాంతి ఆఫర్‌.. Realme 16 Pro 5G మొబైల్‌ రూ.3,999కే.. గరిష్టంగా రూ.25 వేల బోనస్..

Realme 16 Pro Offer Price: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే Realme 16 Pro 5G మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ మొబైల్ పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ గరిష్టంగా రూ.25 వేల వరకు లభించబోతోంది. దీనిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే చీప్ ధరకే ఈ మొబైల్ లభిస్తుంది. 

Realme 16 Pro Latest Offer Price: ప్రముఖ రియల్‌మీ (Realme) కంపెనీ మార్కెట్‌లోకి తమ కొత్త స్మార్ట్‌పోన్‌ను విడుదల చేసింది. దీనిని ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇది Realme 16 Pro 5G సిరీస్‌ పేరుతో లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 200MP కెమెరాతో విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ప్రీ బుకింగ్ ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభమైంది. 
ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రీ బుకింగ్‌ కూడా ప్రారంభమైంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇక ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లే, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 6500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో లభిస్తోంది.

అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300-మ్యాక్స్ 5G ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు వెనుక భాగంలో 200MP కెమెరా ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అదనంగా మరికొన్ని కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 50MP కెమెరా లభిస్తోంది. అలాగే ఇవే కాకుండా మరిన్ని ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి. 

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత Realme UI 7.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా IP69 రేటింగ్, ఎయిర్‌ఫ్లో VC కూలింగ్ సిస్టమ్ ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌ను ప్రీ బుకింగ్ చేయాలనుకునేవారు.. ఈ నెలలోని 9వ తేదీన కొంత మొత్తంలో చెల్లించి.. ఆర్డర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.   

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రస్తుతం మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి స్టోరేజ్ వేరియెంట్ 8GB ర్యామ్ + 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో రూ.31,999 అందుబాటులోకి వచ్చింది. రెండవ స్టోరేజ్ వేరియంట్ 8GB ర్యామ్ + 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో అందుబాటులో ఉంది. దీని ధర రూ.33 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక చివరి వేరియంట్ 12GB ర్యామ్ + 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఇది రూ.36,999 తో లభిస్తోంది.  

ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన ప్రీ బుకింగ్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. సంక్రాంతి సందర్భంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్‌తో పాటు ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.3,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా పాత మొబైల్ ఏదైనా ఎక్స్చేంజ్ చేసి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.25 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది.   

ఇక ఎక్స్చేంజ్ చేసిన బోనస్‌ను మొబైల్ ధర నుంచి తీసేస్తే ఫైనల్‌గా సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.3,999కే లభించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్‌కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను కంపెనీ రేపు ప్రకటించే అవకాశాలున్నాయి. స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కండిషన్‌ను బట్టి గరిష్ట బోనస్ లభిస్తుంది. కాబట్టి మంచి కండిషన్ ఉన్న మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తేనే మీరు భారీ మొత్తంలో బోనస్ పొందొచ్చు.  

Realme 16 Pro Realme 16 Pro 5G Price Realme 16 Price Realme 16 Pro Price

