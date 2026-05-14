/Realme Narzo 90: బంపర్ ఆఫర్.. కేవలం రూ.998కే Realme Narzo 90 5G.. అమెజాన్ భారీ డిస్కౌంట్!

Realme Narzo 90 5g Price: అమెజాన్లో ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి Realme Narzo 90 5G స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేస్తే రూ.998కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, వీటన్నింటికీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ Realme Narzo 90 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రీమియం ఫీచర్స్తో లభిస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ 4000 nits Brightnessతో డిస్ప్లేతో లాంచ్ చేసింది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh భారీ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు రెండు నుంచి మూడు రోజుల పాటు బ్యాటరీ సపోర్ట్ను అందిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 60W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో 50MP AI ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో కూడా అద్భుతమైన కెమెరా కూడా లభిస్తోంది..
ఇది ప్రస్తుతం వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా 128GB స్టోరేజ్తో లభిస్తోంది. అలాగే IP69 రేటింగ్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రీమియం డిజైన్తో లభిస్తోంది. ఇందులో Victory Gold ఫినిషింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.18,998 కాగా.. ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసేవారికి అద్భుతమైన బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా Amazon Pay ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.500 వరకు తగ్గింపు కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ను కూడా అమెజాన్లో అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఏదైన ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ.18,000 బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ Realme Narzo 90 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఆఫర్స్ అన్ని పోనూ రూ.998 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ ఆఫర్ అనేది పాత స్మార్ట్ఫోన్ కండీషన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది.