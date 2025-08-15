Realme P3 5G Price: ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో realme P3 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై దాదాపు రూ. 16,250 వరకు ఎక్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తోంది. అయితే ఈ ఆఫర్స్ పోనూ కేవలం రూ.749కే ఈ మొబైల్ పొందవచ్చు.
Realme P3 5G Price Cut: ఎప్పటి నుంచో అత్యంత ఛీప్ ధరలోనే మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఫ్లిప్కార్ట్ మీ కోసం అద్భుతమైన ఆఫర్స్ను తీసుకు వచ్చింది. కొన్ని మల్టీ నేషనల్ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన స్మార్ట్ఫోన్స్ అత్యంత చౌక ధరకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రియల్మీ, రెడ్మీ వంటి చైనా బ్రాండ్కి సంబంధించిన మొబైల్స్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఏ మొబైల్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకు లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో realme P3 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అనేక రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ 6.67-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేతో లభిస్తోంది..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది 1080x2400 (FHD+) రిజల్యూషన్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 Gen 4 5G చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో విడుదలైంది.
ఈ realme P3 5G మొబైల్ వెనక భాగంలో 50MP ప్రధాన AI కెమెరాతో పాటు 2MP డెప్త్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీని ఫ్రంట్ భాగంలో 16MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత Realme UI 6.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పని చేస్తుంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో realme P3 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది.. మార్కెట్లో బేస్ వేరియంట్ స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.20,999 కాగా..ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి 19 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో రూ.16,999కే లభిస్తోంది. ఇక దీనిని బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్తో పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.750 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
అలాగే ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్ వినియోగించి కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ప్రత్యేకమైన బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, ఈ ఆఫర్ను వినియోగించాలనుకునేవారు ఏదైన బ్రాండ్కి సంబంధించిన పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు రూ.16,250 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.749కే ఈ మొబైల్ లభిస్తుంది.