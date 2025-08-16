English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Realme P3X 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో భారీ ఆఫర్స్‌ షురూ.. realme P3x 5G ఫోన్‌ కేవలం రూ.549కే..!

Realme P3X 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో  realme P3x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కేవలం రూ.549కే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై అదనంగా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

Realme P3X 5G Price Cut: దసరా పండుగ సీజన్ సమీపిస్తున్న వేళ ఈ-కామర్స్ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్ భారీ ఆఫర్లతో కస్టమర్లను ఆకటుకుంటూ వస్తోంది.. పలు రకాల ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువులపై ప్రత్యేకమైన సేల్స్‌ను ప్రారంభించింది.. ముఖ్యంగా realme స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై 20 నుంచి 50 శాతం వరకు డిస్కౌంట్లను ప్రకటించడంతో వినియోగదారులు ఎగబడి మరీ కొనుగోలు చేస్తున్నారని సమాచారం.. ఎప్పటి నుంచో మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది నిజంగా మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు..
 
1 /5

ఈ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ సేల్‌లో realme P3x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్లు చూసి వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీని MRP ధర మార్కెట్‌లో రూ. 16,999 ఉండగా.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఏకంగా 23 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన ప్లాట్ డిస్కౌంట్‌తో కేవలం రూ. 12,999కే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇది ప్రారంభం మాత్రమే, దీనిపై ఇంకా ఎన్నో ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

2 /5

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ భారీ డిస్కౌంట్‌తో పాటు.. ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తోంది. చీప్ ధరకే ఈ మొబైల్‌ పొందాలనుకుంటే, Axis Bank క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డులతో కొనుగోలు చేస్తే అదనంగా రూ. 750 వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ ద్వారా ఫోన్ ధర మరింత తగ్గుతుంది.   

3 /5

అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్లు కూడా అందుబాటులో ఉంచింది.. ఇది వినియోగదారులకు ఆర్థిక భారం లేకుండా సులభంగా స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటును కల్పిస్తుందని మనందరికీ తెలుసు. ఇక ఇవే కాకుండా అదనంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ మరెన్నో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ను అందుబాటులోకి ఉంచింది.  

4 /5

ఈ realme P3x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ స్పెషల్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ను కూడా అందిస్తోంది.. దీని కోసం మీ పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేస్తే, దాని కండిషన్‌ను బట్టి రూ.12,450 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఎక్చేంజ్‌ చేసే పాత మొబైల్‌కు గరిష్టంగా రూ. 12,450 విలువ లభిస్తే.. ఈ బోనస్‌ను కొత్త ఫోన్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తారు.  

5 /5

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ తర్వాత ధర రూ.12,999 నుంచి ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ రూ. 12,450 తీసివేస్తే.. దీనిని మీరు కేవలం రూ. 549 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. కాబట్టి ఎప్పటి నుంచో పాత ఫోన్‌ను మార్చాలని చూస్తున్న వారందరికీ ఒక బంపర్ ఆఫర్‌గా భావించవచ్చు. ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ మళ్లీ మళ్లీ రావు.. కాబట్టి వచ్చినప్పుడే వినియోగించుకోవడం చాలా మంచిది.   

