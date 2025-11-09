Realme P4 5G Price Cut: రియల్ మీ p4 స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో అత్యంత తగ్గింపు ధరతో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి చీపు ధరకే లభిస్తుంది.
Realme P4 5G Price Cut: ఎప్పటినుంచో రియల్ మీ బ్రాండ్కి సంబంధించిన మంచి మొబైల్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు సమయం రానే వచ్చింది ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో రియల్ మీ బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ ఎంత చీప్ ధరికే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా P సిరీస్కు సంబంధించిన మొబైల్ పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదలైన రియల్ మీ p4 స్మార్ట్ ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా అత్యంత తగ్గింపు ధరకు అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఫ్లిప్కార్ట్ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్తో పాటు అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ను కూడా అందిస్తోంది. దీనివల్ల ఈ Realme P4 5G మొబైల్ మరింత తగ్గింపు ధరతో లభిస్తుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రియల్ మీ p4 మొబైల్ మూడు కలర్స్లో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఒక్కొక్క స్టోరేజ్ మోడల్ ఒక్కొక్క ధరతో లభిస్తోంది. ఇందులో బేస్ వేరియంట్ మొబైల్ పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది.
మార్కెట్లో రియల్ మీ p4 మొబైల్ బేస్ వేరియంట్ అసలు ధర MRP రూ.20,999 కాగా.. ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 14 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ పోను మొబైల్ కేవలం రూ.17, 999కే అందుబాటులో ఉంది. ఇక మరింత తగ్గింపు పొందడానికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వినియోగించవచ్చు.
ఈ రియల్ మీ p4 మొబైల్ పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఆక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,899 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇక యూపీఐ, పేటీఎం వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.1,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ పోను రూ.16,149కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
అలాగే ఈ రియల్ మీ p4 మొబైల్ పై ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్ వినియోగించుకోవాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఏదైనా బ్రాండ్ కు సంబంధించిన మొబైల్ ఫ్లిప్కార్ట్కు ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఫ్లిప్కార్ట్ పాత మొబైల్ కండిషన్ను బట్టి గరిష్టంగా రూ.13,400 వరకు బోనస్ అందిస్తుంది. ఈ బోనస్ను మొబైల్ ద్వారా నుంచి తీసేస్తే రూ.2,749కే పొందవచ్చు.
(నోట్: ఇక్కడ అందించిన ధర ఎక్చేంజ్ ఆఫర్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగిస్తేనే మేము పేర్కొన్న తక్కువ ధరకే మొబైల్ పొందవచ్చు.)