Realme P4x 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఆఫర్ల మీద ఆఫర్లు లభిస్తున్నాయి. అయితే, దీనిపై ఉన్న స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Realme P4x 5G Offers Price: రియల్మీ (Realme) తన P-సిరీస్లో భాగంగా Realme P4x 5G స్మార్ట్ఫోన్ను ఇటీవల భారత మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసింది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యద్భుతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉండడం వల్ల మంచి గేమింగ్ మొబైల్గా పేరు తెచ్చుకుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మీరు కూడా ఈ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి ఛాన్స్.. ఎందుకంటే ఎప్పుడు పొందలేని డిస్కౌంట్ ఆన్సర్స్తో ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది.
ఈ Realme P4x 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది 6.72 అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లే, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ 1,000 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో లభిస్తోంది. అలాగే దీని డిస్ప్లే ఎండలో కూడా చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రీమియం MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G (4nm) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ Realme P4x 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా 45W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో గేమింగ్ సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉండడానికి ప్రత్యేకంగా బైపాస్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది 128జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో పాటు 256GB స్టోరీస్తో లభిస్తోంది. ఇందులో అదనంగా ర్యామ్ను 18GB వరకు విస్తరించే ప్రత్యేకమైన సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్లో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి.
ఈ Realme P4x 5G మొబైల్ వెనుక భాగంలో ప్రీమియం కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో డ్యూయల్ కెమెరాలు ఉంటాయి. మొదటిది 50MP మెయిన్ AI కెమెరా, రెండవది 2MP మోనో కెమెరా.. అలాగే ప్రత్యేకమైన 4కే రికార్డింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బేస్ వేరియంట్ Realme P4x 5G మొబైల్ ధర MRP రూ.17,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి రిపబ్లిక్ డే సేల్ సందర్భంగా 22 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం 13, 999కే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై అదనంగా డిస్కౌంట్ పొందడానికి బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సెస్, ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.700 డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా దీనిని ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఏదైనా మీ దగ్గర ఉన్న పాత బ్రాండెడ్ స్మార్ట్ఫోన్ను ఫ్లిప్కార్ట్కి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే గరిష్టంగా రూ.10 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ అనేది స్మార్ట్ఫోన్ కండిషన్ పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక ఈ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను Realme P4x 5G మొబైల్ను రూ.3,999 చెల్లించి సొంతం చేసుకోవచ్చు.