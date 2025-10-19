Realme Techlife 7 Kg Washing Machine Discount Offers: ఫ్లిప్కార్ట్లో realme TechLife 7 kg వాషింగ్ మెషిన్ అన్ని ఆఫర్స్తో కేవలం రూ.4,970కే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ వాషింగ్ మెషిన్పై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Realme Techlife 7 Kg Washing Machine Discount Price: ఎప్పటి నుంచో మంచి వాషింగ్ మెషిన్ అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో realme బ్రాండ్కి సంబంధించిన వాషింగ్ మెషిన్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిపై ప్రత్యేకమైన ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ వాషింగ్ మెషిన్కి సంబంధించి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
realme TechLife 7 kg సామర్థ్యం గల ఈ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ భారీ డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇది మార్కెట్లో వివిధ వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉంది. RMTL705NNNEG మోడల్ కలిగిన వాషింగ్ మెషిన్ డెడ్ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది.
ఈ వాషింగ్ మెషిన్ 5 Star ఎనర్జీ రేటింగ్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 700 rpm గరిష్ట స్పిన్ వేగంతో లభిస్తోంది. ఇక స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ టబ్ మెటీరియల్తో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఫ్యాబ్రిక్ సేఫ్ వాష్, 10 వాష్ ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు డ్యూయల్ వాటర్ఫాల్ టెక్నాలజీ, మ్యాజిక్ ఫిల్టర్, ఫజ్జీ లాజిక్ వంటి కీ ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంది.
ఈ కొత్త వాషింగ్ మెషిన్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడ్ (Fully Automatic Top Load) ఫంక్షన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 7 kg వరకు వాషింగ్ సామర్థ్యంను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ వాషింగ్ మెషిన్పై కంపెనీ 2 సంవత్సరాలతో పాటు వాష్ మోటారుపై 5 సంవత్సరాల స్పెషల్ వారంటీని అందిస్తోంది.
మార్కెట్లో ఈ వాషింగ్ మెషిన్ ధర రూ.21,990 కాగా.. ఫ్లిప్కార్ట్లో దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 54 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో రూ.9,990కే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే దీనిపై ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ వాషింగ్ మెషిన్పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని Flipkart SBI, Axis బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లతో పేమెంట్ చేసేవారికి దాదాపు రూ.1,250 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.8,740కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించేవారికి రూ.3,770 ఎక్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతో మీరు ఈ వాషింగ్ మెషిన్ను రూ.4,970కే పొందవచ్చు.