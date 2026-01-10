Redmi Note 14 Se స్మార్ట్ ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో సంక్రాంతి సందర్భంగా చాలా తక్కువ ధరికే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై స్పెషల్ బ్యాంక్ ఆఫర్స్ ఉండడమే కాకుండా.. అదనంగా ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. వీటికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
Redmi Note 14 Se Offer Price: ఎప్పటినుంచో REDMI బ్రాండ్కి సంబంధించిన మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? సంక్రాంతి ఆఫర్స్ ది బెస్ట్ అని భావించవచ్చు. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన నోట్ సిరీస్ Redmi మొబైల్ అత్యంత తగ్గింపు ధరికే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై స్పెషల్గా డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.. వీటన్నిటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపుతో ఈ మొబైల్ లభించబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ Redmi Note 14 SE 5G స్మార్ట్ఫోన్ సంక్రాంతి సందర్భంగా అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్, ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాలు ఏంటో? ఇది ఎంత తగ్గింపు ధరకు ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
Redmi Note 14 SE 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6.67-అంగుళాల FHD+ AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2,100 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను సపోర్టుతో లభిస్తోంది. డిస్ప్లే ప్రొటెక్షన్ కోసం దీనికి కంపెనీ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటెక్షన్ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది.
అలాగే ఈ Redmi Note 14 SE 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ Dimensity 7025 Ultra చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో విడుదలైంది. కాబట్టి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మల్టీ టాస్కింగ్ చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా వెనుక భాగంలో ఈ మొబైల్ ఎంతో అద్భుతమైన Sony LYT-600 సెన్సార్తో కూడిన 50MP మెయిన్ కెమెరా లభిస్తోంది. అలాగే ఇది 8MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా, 2MP మాక్రో కెమెరా అదనపు కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఇక వీడియో కాలింగ్ కోసం కంపెనీ ఈ మొబైల్ ఫ్రంట్ భాగంలో 20MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందిస్తోంది. దీంతోపాటు ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,110mAh బ్యాటరీ, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత Xiaomi HyperOS 2.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా IP64 రేటింగ్ సపోర్టుతో లభిస్తుంది.
మార్కెట్లో బేస్ వేరియంట్ స్మార్ట్ ఫోన్ ధర MRP రూ.19, 999తో అందుబాటులో ఉంది. సంక్రాంతి సందర్భంగా కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం రూ.13,999లోపే లభిస్తుంది. అలాగే దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లేదా ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.750 లోపే పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిపై అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా ఉంది. దీనిని వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.1,199కే ఈ మొబైల్ లభిస్తుంది.