Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..

Old Rs 5 Note Selling: ప్రస్తుతం చాలామంది పాత రూ.5 రూపాయల నోట్లను సేకరించి పనిలో పడ్డారు. వీటిని ఆన్లైన్ ద్వారా విక్రయించి ఒక్కొక్క నోటుకు లక్ష రూపాయలు పొందుతున్నారు. అయితే మీరు కూడా మీ దగ్గర ఉన్న పాత అయిదు రూపాయల నోట్లను విక్రయించాలి అనుకుంటున్నారా?
Old Rs 5 Note Selling: పాత నోట్లు మిమ్మల్ని కోటీశ్వరులు చేస్తాయి అంటే మీరు నమ్ముతారా? కొంతమంది ఇది చదివి నవ్వుకుంటూ ఉంటారు.. ఇది పెద్ద జోక్ ఏం కాదు.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పాత నోట్లకి మంచి డిమాండ్ ఉంది. చాలామంది వీటిని సేకరించే పనుల్లో పడ్డారు. పాత నోట్లను సేకరించి లక్షల రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే.. దీనిని వ్యాపారంగా మార్చకున్నారు. ఎక్కడుంటే అక్కడ పాత నోట్లనే సేకరించి ఆన్లైన్ ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా పాత ఐదు రూపాయలు నోట్లకి ఇప్పుడు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. ఈ నోట్లన ఎక్కువగా ఇతర దేశస్థులు కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉన్నారు. మీ దగ్గర కూడా ఇలాంటి పాత ఐదు రూపాయలు నోట్లు ఉంటే రాత్రికి రాత్రే ధనవంతుల అవ్వచ్చు. అయితే ఈ నోట్లు ఇంతగా అమ్ముడుపోవడానికి గల కారణాలేంటో? వీటిని ఎలా విక్రయించాలో తెలుసుకుందాం.
పాత 5 రూపాయల నోట్లను విక్రయించడానికి అవి కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వాటిపై ఓ ప్రత్యేకమైన సిరీస్ నెంబర్ కలిగి ఉండాలి. ఆ తర్వాత అది అరుదైన నోటుగా కూడా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇలా అయితేనే మార్కెట్లో అమ్ముడు పోతుంది.
ముఖ్యంగా ఈ పాత నోట్లపై ఇస్లామిక్ మతంలో ఎంతో ప్రత్యేకత కలిగిన 786 అనే సిరీస్ సంఖ్య ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ సీరియల్ నెంబర్ కలిగిన పాత ఐదు రూపాయల నోట్లు ఇప్పుడు మార్కెట్లో రూ.1 లక్షలకు పైగా ధరతో అమ్ముడుపోతున్నాయి.
అలాగే ఈ పాత నోటిఫై ట్రాక్టర్ నడుపుతున్న రైతుకు సంబంధించిన చిత్రం కూడా ఉండాల్సి ఉంటుంది. దీంతోపాటు నోటుపై ఎలాంటి మరకలు లేకుండా.. నోటు చాలా శుభ్రంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే 12345 వంటి సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన నోట్లు కూడా లక్ష రూపాయలకు విక్రయించవచ్చు.
ఈ సిరీస్ నెంబర్స్ కలిగిన పాత 5 రూపాయల నోట్లను వెనక ముందు ఫోటోలుగా తీసుకొని eBay, CoinBazaar వెబ్సైట్లను అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే నోట్లు కావాలనుకునేవారు విక్రయించమని మీకు కాల్ చేస్తారు. అంతే ఇలా ఆన్లైన్ ద్వారా సింపుల్ గా విక్రయించవచ్చు.
నోట్: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం పాత నోట్లను విక్రయించడం చట్టరీత్యా నేరం.. కాబట్టి నోట్లను విక్రయించే వారిపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కూడా కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా సేకరించింది మాత్రమే. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.