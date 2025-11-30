English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Best Business Plan: ఇంటి నుంచే వ్యాపారం.. మహిళలకు నెలకు రూ.80 వేలు ఆదాయం పక్కా!

Best Business Plan: ఇంటి నుంచే వ్యాపారం.. మహిళలకు నెలకు రూ.80 వేలు ఆదాయం పక్కా!

Best Business Plan From Home: ఇంటి నుంచే లాభాలు పొందే వ్యాపారం చేయాలనుకుంటే వారికి చక్కటి బిజినెస్‌ ప్లాన్‌ ఇది. ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే పుట్టగొడుగును పండించి రూ.లక్షల్లో ఆదాయం పొందవచ్చు. మహిళలకు ఇది చక్కటి వ్యాపారం కానుంది. మరి ఆ వ్యాపార వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /6

ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా ఇంటి నుంచే లాభదాయకమైన వ్యాపారం చేయాలనుకుంటే వారికి ఇది చక్కటి అవకాశం. ఇంటి నుంచే నెలకు 80,000 ఆదాయాన్ని పొందే పుట్టగొడుగుల పెంపకం చేపట్టవచ్చు. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు ఇచ్చే ఈ వ్యాపార వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

2 /6

ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే పుట్టగొడుగులను ఇంట్లోనే పెంచవచ్చు. పుట్టగొడుగుల పెంపకాన్ని ఇంటి నుంచి ప్రారంభించవచ్చు. రూ.10 వేల తక్కువ పెట్టుబడితో ఇంటి నుంచి పుట్టగొడుగుల పెంపకం చేయవచ్చు. దీనిద్వారా మహిళలు నెలకు రూ.80,000 వరకు సంపాదించవచ్చు.

3 /6

పుట్టగొడుగుల పెంపకానికి ఎక్కువ స్థలం అవసరం లేదు. 300 నుంచి 400 చదరపు అడుగుల స్థలంలో పుట్టగొడుగుల పెంపకం ప్రారంభించవచ్చు. పుట్టగొడుగుల పెంపకంలో ఆయిస్టర్, మిల్క్ మష్రూమ్ వంటి రకాలు ఉన్నాయి. పండించే పుట్టగొడుగులకు మార్కెట్‌లో మంచి ధర ఉంది.

4 /6

ఒక కిలో పుట్టగొడుగు ధర రూ.200 వరకు ఉంటుంది. చిన్న పొలంలో రోజుకు 15-20 కిలోల వరకు పుట్టగొడుగులను ఉత్పత్తి చేయగలదు. ఈ లెక్కన రోజుకు రూ.3 వేల నుంచి రూ.4 వేల వరకు, నెలకు రూ.70 వేల నుంచి రూ.80,000 సంపాదించవచ్చు. మరింత వ్యాపారం విస్తరించాలనుకుంటే పుట్టగొడుగులతో సూప్ మిక్స్‌లు, చట్నీలు, ఎండిన పుట్టగొడుగులను తయారు చేసి విక్రయిస్తే అధిక లాభం పొందవచ్చు.   

5 /6

పుట్టగొడుగు ప్రారంభంలో శిలీంధ్ర దాడి, విత్తన నాణ్యత అనే సమస్యలు ఉంటాయి. పుట్టగొడుగుల సాగుపై ప్రభుత్వం, వ్యవసాయ అధికారులు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం నుంచి సహాయం, ప్రభుత్వ రుణ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సరైన విత్తనాలు, సాగు, నిర్వహణపై అవగాహన పెంచుకోవాలి.

6 /6

మహిళలు ఒంటరిగా కాకుంటే ఒక బృందంగా కూడా పుట్టగొడుగుల పెంపకం చేపట్టవచ్చు. ప్రభుత్వ పథకాల సహాయంతో, వ్యవసాయ నిపుణుల సలహాతో, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల సహాయంతో మహిళలు పుట్టగొడుగుల వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేయవచ్చు.

