English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Public Provident Fund Scheme: రూ.5,000 పెట్టుబడి పెడితే.. రూ.16 లక్షలు ఖాతాలో జమ!

Public Provident Fund Scheme: రూ.5,000 పెట్టుబడి పెడితే.. రూ.16 లక్షలు ఖాతాలో జమ!

Public Provident Fund Scheme: పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) 15 ఏళ్ల వరకు పెట్టుబడి పెడితే ఏకంగా రూ.16 లక్షల వరకు పొందవచ్చు. ఇలా అదనంగా రూ.7 లక్షల వరకు వడ్డీ లభిస్తుంది. అయితే, ఈ పథకానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Public Provident Fund Scheme Latest News: పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారికి పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) మంచి ఎంపికగా భావించవచ్చు. పదవీ విరమణ సమయంలో డబ్బులు పొందడానికి కూడా ఈ పిపిఎఫ్‌ పెట్టుబడి చాలా సేఫ్‌.. ఈ పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) పథకంలో భాగంగా 15 సంవత్సరాల పాటు పెట్టుబడి పెడితే ఏకంగా లక్షల రూపాయాలు పొందవచ్చు. మీరు కూడా అతి తక్కువ పెట్టుబడికి భారీ మొత్తంలో కార్పస్‌ పొందాలనుకుంటే ఇదే బెస్ట్‌ ఛాయిస్‌గా భావించవచ్చు.
 
1 /5

ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి ప్రత్యేకంగా PPF ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C కింద పన్ను మినహాయింపులను కూడా అందిస్తోంది. అయితే, ఈ బెనిఫిట్‌ కేవలం పాత పన్ను విధానంలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది.. దీని వల్ల కొత్త పన్ను విధానాన్ని వినియోగించేవారికి ఈ PPFలో కూడా పెట్టుబడి పెట్టాలా వద్దా? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

2 /5

పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌లో భాగంగా 15 ఏళ్ల పాటు పెట్టబడులు పెట్టేవారికి చివరి భారీ మొత్తంలో ఆధాయం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా చాలా మంది ఇందులో పిల్లల విద్యా కోసం, వివాహాలు, గృహ నిర్మాల కోసం పెట్టుబడులు పెట్టేవారు ఉంటారని ఆర్థిక నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి చాలా వరకు రిస్క్ కూడా తక్కువే..  

3 /5

ఈ పథకం ప్రకారం, ప్రతి ఏడాది ఎంతో కొంత వరకు డిపాజిట్‌ చేస్తే 15 ఏళ్ల తర్వాత భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడితో పాటు వడ్డీ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, PPF సంవత్సరానికి 7.1 శాతం వరకు వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. ఈ వడ్డీ అనేది ప్రతి ఏడాది దాదాపు మార్చి 31న పెట్టుబడిదారుడి ఖాతాలో జమ అవుతుందని సమాచారం. 

4 /5

పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌లో భాగంగా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి పెట్టేవారికి చాలా బెస్ట్‌గా భావించవచ్చు. ఈ పథకంలో భాగంగా నెలకు రూ.5,000 పెట్టుబడి పెడితే.. సంవత్సరానికి రూ.60,000 అవుతుంది.. ఇలా 15 సంవత్సరాల పాటు పెట్టుడి పెడితే, రూ.16,27,284 వరకు కార్పస్ కూడా లభిస్తుంది. అదనంగా వడ్డీ ఏకంగా రూ.7,27,284 వరకు లభిస్తుంది.  

5 /5

ముఖ్యంగా మిడిల్‌ క్లాస్‌ లైఫ్‌ లీడ్‌ చేసేవారికి ఈ పథకం చాలా బెస్ట్‌. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారికి కూడా పదవీ విరమణ తర్వాత భారీ మొత్తంలో పొందవచ్చు. అయితే, ఇందులో భాగంగా పెట్టుబడి పెట్టేవారికి కూడా చాలా తక్కవగానే రిస్క్‌ ఉంటుంది. 

Epfo Pension Portal Ppf Calculator Ppo Pension Ppf Calculator Telugu Epfo Pension Status Check Online

Next Gallery

IPL 2026 Auction: ఈసారి మోత మోగాల్సిందే.. మినీ వేలంలో ఆ ముగ్గురు స్టార్ ఆటగాళ్లపైనే అందరి ఫోకస్..!