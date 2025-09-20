English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Old 50 Rupees Sale: రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.20 లక్షలు పొందండి.. నమ్మడం లేదా?

Old 50 Rupees Sale: పాత 50 రూపాయల నోట్లను విక్రయించి దాదాపు 20 లక్షల రూపాయలు ఎలా పొందాలో మీకు తెలుసా? చాలా సులభం.. ఆన్లైన్ ద్వారా వీటిని విక్రయించి 20 లక్షల రూపాయల వరకు పొందవచ్చు. 

Old 50 Rupees Sale: ఎప్పటినుంచో బాగా సంపాదించాలనుకుంటున్నారా.. అదికూడా ఇంట్లో కూర్చుని? అవును ఇంట్లో కూర్చుని కూడా సులభంగా సంపాదించే అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. అందులో పాత నోట్లను విక్రయించడం ఒకటి. చాలామంది పాత నోట్లోను విక్రయించి.. భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే, వీటి ద్వారా లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. 
1 /7

గతంలో పాత నోట్లను వేలం వేసేది.. కానీ ఇప్పుడు నేరుగా ఆన్లైన్లోనే ఎంతో సులభంగా విక్రయిస్తున్నారు. అలాగే కొంతమంది అయితే ఇంట్లో కూర్చుని మరి పాత నోట్లనే విక్రయించి రాత్రికి రాత్రే లక్షల రూపాయలు సంపాదించగలుగుతున్నారు..

2 /7

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కొన్ని అరుదైన పాత నోట్లతో పాటు నాణేలకు ప్రత్యేకమైన డిమాండ్ ఉంది. వీటిని చాలామంది కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది ఫారనర్స్ అయితే ఎగబడి మరీ కొంటున్నారు. మరి కొంతమంది భారతీయులే పాత నోట్లన సేకరించే క్రమంలో వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. 

3 /7

ముఖ్యంగా 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన పాత నోట్లు 1 లక్ష నుంచి పది లక్షల రూపాయల ధరల్లో అమ్ముడుపోతున్నాయి. చాలామంది ఏకబడి మరీ వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాత 50 రూపాయలు నోట్లకు మార్కెట్లో అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. 

4 /7

ఇప్పటివరకు చాలామంది పాత యాభై రూపాయల నోట్లు విక్రయించి కొన్ని లక్షల రూపాయలు పొందారు.  మీ దగ్గర కూడా పాత 50 రూపాయల నోట్లు ఉన్నాయా? అయితే పండగ చేసుకోవచ్చు. అవును పాత 50 రూపాయల నోట్లతో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందవచ్చు. 

5 /7

పాత 50 రూపాయల నోట్లను విక్రయించి రెండు నుంచి మూడు లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు. వీటిని ఎంతో సులభంగా ఆన్లైన్లో విక్రయించవచ్చు. 786 సిరీస్ కలిగిన పాత ఒక్క 50 రూపాయల నోటికే 2 లక్షల ధరకు విక్రయించవచ్చు. అదే మీ దగ్గర ఇలాంటి నోట్లు పది ఉంటే ఏకంగా రూ.20 లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు. 

6 /7

ఈ పాత నోట్లను ఎంతో సులభంగా విక్రయించవచ్చు. దీనికోసం OLX లేదా కాయిన్ బజార్‌ డాట్ కాంలోని మొబైల్ నెంబర్‌తో రిజిస్టరై.. ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేసుకొని నోట్లను రెండు వైపులా ఫోటోలు తీసి అప్లోడ్ చేస్తే.. ఎవరికైతే పాత నోట్లు కావాలనుకుంటారో? వారు మీకు కాల్ చేస్తారు. బేరం కుదుర్చుకొని ఆన్లైన్ ద్వారా ఆమోచ్చు..  

7 /7

NOTE: ఆర్.బి.ఐ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం.. పాత నోట్లను అమ్మడంతో పాటు కొనడం నేరం.. కాబట్టి ఇలా అమ్మే వారిపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కూడా కేవలం సోషల్ మీడియా ద్వారా సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్‌కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.  

