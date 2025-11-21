English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  2 Rupee Note Sell: ఈ సిరీస్‌ నెంబర్‌ రూ.2 నోట్లతో రూ.30 లక్షలు మీ సొంతం..

2 Rupee Note Sell: ఈ సిరీస్‌ నెంబర్‌ రూ.2 నోట్లతో రూ.30 లక్షలు మీ సొంతం..

Old 2 Rupee Note Selling Price In India: పాత రెండు రూపాయల నోట్లు మీ దగ్గర కూడా ఉన్నారా? ఇలా రాత్రి రాత్రే లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చని మీకు తెలుసా? అరుదైన నోట్లును విక్రయించి లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు. 

2 Rupee Note Selling Price In India: ఈ స్మార్ట్‌ యుగంలో అందరూ చాలా తెలివిగా సంపాదిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమందైతే చాలా తెలివిగా ఆలోచించి తక్కువ పెట్టుబడితో స్మార్ట్‌గా సంపాదిస్తున్నారు. మరికొంతమంది సోషల్ మీడియాల ప్రకటన ద్వారా ఈజీగా సంపాదిస్తున్నారు. కొంతమంది మాత్రం ఎలాంటి పెట్టుబడి లేకుండా రాత్రి రాత్రే లక్షల రూపాయాలు సంపాదిస్తున్నారు. మీరు కూడా ఇలా సంపాదించాలనుకుంటున్నారా?
 
మీరు కూడా రాత్రి రాత్రే లక్షల రూపాయాలు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఏం చేయ్యనక్కర్లేదు.. మీ దగ్గర కేవలం పాత అరుదైన రూ.2 నోట్లు ఉంటే చాలు.. వీటితో ఎంతో సులభంగా రాత్రి రాత్రే లక్షలు సంపాదించవచ్చు. ప్రస్తుతం వీటికి మార్కెట్‌లో ఊహించని స్థాయిలో డిమాండ్‌ ఉంది.  

ముఖ్యంగా కొంతమంది రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ గవర్నలు, అరుదైన సిరీస్‌ నోట్లకు మంచి డిమాండ్‌ ఉంది. వీటిని ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయించి.. ఒక్కొక్క నోటుకు దాదాపు రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు కూడా పొందవచ్చు. దీంతో పాటు కొంతమంది వీటిని ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా ఇతర దేశాల్లో వేళాలు కూడా వేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇలా కూడా చాలా మంది లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు.

మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో మీ దగ్గర పాత రూ.2 నోట్లను అమ్మేయాలనుకుంటే ఇదే మంచి సమయం.. 786 సిరీస్‌ కలిగిన నోట్లను ఇస్లాం దేశ ప్రజలు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది కాయిన్‌ బజార్‌ డాట్‌ కాంలో అమ్మడానికి పెట్టిన నిమిషాల వ్యవధిలోనే వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అంటే వీటికి ఎంత డిమాండ్‌ ఉందో? పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు..

ఈ పాత రెండు రూపాయల నోటును అమ్మాలనుకునేవారు తప్పకుండా దానిపై 786 అనే సిరీస్‌ నెంబర్‌ కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు నోటు కండీషన్‌ కూడా బాగుండాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఉంటేనే ఒక్కొక్క నోటుకు దాదాపు రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.6 లక్షల వరకు పొందవచ్చని సమాచారం.  

ఇలాంటి పాత రెండు రూపాయల నోట్లు మీ దగ్గర దాదాపు 6 నుంచి 8 ఉంటే చాలు.. రాత్రికి రాత్రే లక్షలాధికారులు కావొచ్చు. ఒక్కొక్క నోటు చొప్పున ఈ 6 నోట్లకు దాదాపు రూ.30 లక్షల వరకు పొందవచ్చని సమాచారం. అయితే, వీటిని విక్రయించడం కూడా చాలా సులభంగా అమ్మెచ్చు. ఇప్పుడు చాలా మంది కాయిన్‌ బజార్‌తో పాటు  ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో  అమ్ముతున్నారు. 

NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియాను ఆధారంగా తీసుకుని మాత్రమే రాసింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు. అలాగే పాత నోట్లను అమ్మడం లేదా కొన్న నేరం.. ఇలా చేసేవారిపై RBI కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది.  

