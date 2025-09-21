Rs.500 Notes: రూ.500 నోట్లతో.. దర్జాగా కూర్చుండి ఇలా రూ.30 లక్షల పొందండి.!

Rs.500 Notes Selling: మీ ఇంట్లో పాత 500 రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే ఇలా రూ.30 లక్షలు పొందవచ్చు. 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన ఒక్కొక్క నోట్ విలువ మార్కెట్లో ఇప్పుడు మూడు లక్షల రూపాయలు ఉంది. ఇలాంటి నోట్లు పది ఉంటే చాలు.. 30 లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు..
Rs.500 Notes Selling Telugu: రోజురోజుకు పాత నోట్లతో వ్యాపారం చేసే వారి సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. చాలామంది యువత పాత నోట్లను సేకరించి అరుదుగా అనిపిస్తే ఆన్లైన్లో విక్రయిస్తున్నారు. ఇలా విక్రయించి లక్షల రూపాయలు పొందగలుగుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే రాత్రికి రాత్రే ఉన్నటువంటి నోట్లను ఆన్లైన్లో అమ్మి కార్లతో పాటు బైకులు కూడా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇలా నోట్లను విక్రయిస్తున్న వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోంది.
విదేశాల్లో నివసించే చాలామంది పాత నోట్లకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతనిస్తారు. అందులో భాగంగానే వారు వాటిని సేకరించి.. ఇంట్లో విలువైన వస్తువుల్లో చేర్చుతారు. ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాత నోట్లతో పాటు నాణేలను కూడా వేలం వేస్తున్నారు. లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసి వేలంలో పాత నోట్లనే గెలుచుకుంటున్నారు.
లండన్లో ఎక్కువగా పాత నోట్లతో పాటు ఇతర విలువైన వస్తువులను వేలం వేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా నోట్లకు సంబంధించిన వేలాలు తరచుగా జరుగుతూ ఉంటాయి. గతంలో జరిగిన వేలంలో పాత భారత నోట్లను అక్కడి ప్రజలు దాదాపు 50 లక్షల పైగా పెట్టి విక్రయించినట్లు సమాచారం.
ఇప్పటికి కూడా చాలామంది భారతదేశంలోని కొన్ని అరుదైన నోట్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు. అయితే, చాలామంది రెండు రూపాయల నోట్లతో పాటు ఎక్కువగా పాత 5 రూపాయలు నోట్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు మార్కెట్లో కొత్త 500 రూపాయల నోట్లు కూడా విక్రయిస్తున్నారు.
చాలామంది కొత్త 500 నోట్లను విక్రయించి.. దాదాపు 3 లక్షల రూపాయలకు పైగా సంపాదిస్తున్నారు. ఈ 500 నోట్లను మీరు కూడా ఎంతో సులభంగా విక్రయించవచ్చు. కానీ వీటిని అమ్మడానికి నోట్లు తప్పకుండా అరుదైన లక్షణాలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నోటు కొత్తగా కనిపించడమే కాకుండా.. ఆర్.బి.ఐ ముద్రించింది ఉండాల్సి ఉంటుంది.
కొత్త 500 రూపాయల నోటుపై 786 అనే ప్రత్యేకమైన సిరీస్ నెంబర్ కూడా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ సిరీస్ నెంబర్ ఉంటేనే.. మార్కెట్లో దీనిని 3 లక్షల రూపాయలకు పైగా విక్రయించవచ్చు. అయితే, ఇలాంటి సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన నోట్లు మీ దగ్గర 10 ఉంటే ఏకంగా రూ.30 లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు.
ఈ 500 రూపాయల నోట్లను కూడా ఎంతో సులభంగా ఆన్లైన్లో విక్రయించవచ్చు. ఈ నోట్లను విక్రయించేవాలనుకునేవారు ముందుగా నోట్లను రెండు వైపులా ఫోటోలు తీసి.. OLX లేదా eBayలో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసి నోట్లకు సంబంధించిన ఫోటోలను అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేసిన తర్వాత మీ ప్రొఫైల్ OLXలో కనిపిస్తుంది. నచ్చినవారు మీకు కాల్ చేసి విక్రయించమని అడుగుతారు.
(NOTE: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్లైన్స్ ప్రకారం పాత నోట్లను విక్రయించడంతోపాటు కొనడం చట్టరీత్యా నేరం. కాబట్టి ఇలా చేసే వారిపై ప్రభుత్వం తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కూడా కేవలం సోషల్ మీడియాలను ఆధారంగా చేసుకొని రాసింది మాత్రమే. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.)