  Old Note Sale: పాత 5 రూపాయల నోటు ఉంటే జాక్‌పాట్‌.. రూ.4 లక్షలు పొందే ఛాన్స్‌!

Old Note Sale: పాత 5 రూపాయల నోటు ఉంటే జాక్‌పాట్‌.. రూ.4 లక్షలు పొందే ఛాన్స్‌!

Get Rs 4 Lakh With Sale Of Old Rs 5 Tractor Note: పాత జ్ఞాపకాలు.. పాత రోజులు.. పాత వస్తువులు ఎప్పుడూ బంగారం. ఈ క్రమంలోనే పాత నోట్లు కూడా బంగారంతో సమానం. పాత రూ.5 నోటు ఉంటే రూ.లక్షల్లో ఆదాయం పొందవచ్చు. ఆ పాత నోటు ఎలా ఉంటుంది? ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
పాత కరెన్సీ నోట్లు చెల్లకపోయినా వాటిని విక్రయిస్తే మాత్రం రూ.లక్షల్లో ఆదాయం లభిస్తుంది. పాత 5 రూపాయల నోటు ఉంటే రూ.4 లక్షలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఆ పాత నోటు ఏమిటి? ఎలా ఉండాలి? ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

పాత నోట్లను ఆఫ్‌లైన్‌లో.. ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయిస్తూ భారీగా సంపాదిస్తున్నారు. పాత నోట్లను మార్కెట్‌లో కొందరు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. 12 పాత ఐదు రూపాయల నోట్లను అమ్మి రూ.48 లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు. మార్కెట్‌లో అత్యధికంగా కొనుగోలు చేస్తున్న పాత నోటు 786 సంఖ్యతో ఉంటుంది.

పాత నోటుపై 786 సీరియల్ నంబర్ ఉంటే రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షల దాకా అమ్ముడవుతోంది. రూ.2 నుంచి రూ.ఐదు పాత నోట్లు పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తున్నారు. 786 సీరియల్ నంబర్ ఉన్న ఈ నోట్లు రూ.4 లక్షలకు పైగా అమ్ముడవుతున్నాయి. 

మార్కెట్‌లో చలామణిలో ఉన్న పాత ఐదు రూపాయల నోటును ఇప్పుడు కొన్ని ఆన్‌లైన్ వెబ్‌సైట్‌లలో రూ.4 లక్షలకు అమ్ముతున్నారు. కొంతమంది ఈ నోట్లను రూ.5 లక్షల వరకు పొందుతున్నారు. అలాంటి పాత నోట్లు మీతో ఉంటే వాటిని ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయిస్తే రూ.4 లక్షలకు పైగా పొందవచ్చు.

మార్కెట్‌లో పాత ఐదు రూపాయల నోటును రూ.4 లక్షలకు అమ్మాలంటే ఆ నోటుకు కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉండాలి. రూ.5 నోటు సీరియల్ నంబర్ 786 ఉండాలి. నోటుపై ట్రాక్టర్, దానిపై రైతు కూర్చుని ఉన్న చిత్రం ఉండాలి. ఆ పాత ఐదు రూపాయల నోటును మార్కెట్‌లో రూ.4 లక్షలకు అమ్మవచ్చు.

పాత నోట్లను క్వికర్‌ వెబ్‌సైట్‌లో నమోదు చేసుకోవాలి. రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత వరుసగా వరుసలో ఉంచిన ఐదు రూపాయల నోట్ల ఫొటోలు తీసి అప్‌లోడ్ చేయాలి. ఇలా చేస్తే వాటిని ఇష్టపడే వారు మీకు ఫోన్ చేసి వాటిని కొనేందుకు మాట్లాడతారు. ఒప్పందం కుదిరితే వారు డబ్బు పంపిన తర్వాత మీరు నోట్లను పంపించవచ్చు. ఆర్‌బీఐ మార్గదర్శకాల ప్రకారం పాత నోట్లను విక్రయించడం నేరం. ఇక్కడ అందించిన సమాచారం అవగాహన కోసం అందించినది మాత్రమే.

Sale Note Get Lakhs Old Notes Sale Old Notes Sale In Online Old Currency Notes How To Sell Old Note Old Notes Price In Online RBI 5 Rs Note Value

