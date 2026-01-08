English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Oppo Reno 15 Pro Mini: సంక్రాంతి దిమ్మతిరిగే ఆఫర్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Oppo Reno 15 Pro Mini మొబైల్‌పై రూ.44 వేల బోనస్..

Oppo Reno 15 Pro Mini: సంక్రాంతి దిమ్మతిరిగే ఆఫర్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Oppo Reno 15 Pro Mini మొబైల్‌పై రూ.44 వేల బోనస్..

Oppo Reno 15 Pro Mini 5G స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రారంభమైన ప్రీ బుకింగ్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి.. ఏకంగా రూ.44 వేల వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. అలాగే అదనంగా రూ 6 వేల వరకు బ్యాంకు డిస్కౌంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

Oppo Reno 15 Pro Mini Price Cut: కాంపాక్ట్ సైజులో ప్రీమియం మొబైల్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇప్పటికే సంక్రాంతి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదలైన Oppo Reno 15 Pro Mini 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఫ్రీ బుకింగ్ ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభమైంది. ఇందులో భాగంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, సంక్రాంతి సందర్భంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ మొబైల్‌పై ఉన్న డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఏంటో? ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /6

ఈ Oppo Reno 15 Pro Mini 5G స్మార్ట్ ఫోన్‌కి సంబంధించిన ప్రీ బుకింగ్ ప్రక్రియ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ఇది డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో  అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా దీనిపై ప్రత్యేకమైన ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. వీటన్నిటినీ వినియోగించి ఫ్రీ బుకింగ్ చేసుకునే వారికి చాలా చీప్ ధరకే ఈ మొబైల్ పొందవచ్చు. 

2 /6

ఇక Oppo Reno 15 Pro Mini 5G స్మార్ట్ ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.32-అంగుళాల 1.5K LTPS AMOLED డిస్ప్లే తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3600 nits గరిష్ట బ్రైట్నెస్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 8450 (3nm చిప్‌సెట్) ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. 

3 /6

అలాగే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ త్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌తో లభిస్తోంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 200MPతో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా దీంతోపాటు 50MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా, 50MP టెలిఫోటో లెన్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 3.5x ఆప్టికల్ జూమ్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. దీంతోపాటు 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.

4 /6

ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6200mAh బ్యాటరీ ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ బ్యాటరీని ఫాస్ట్‌గా చార్జింగ్ చేసేందుకు కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 80W SuperVOOC వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ Android 16 (ColorOS 16) ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇందులో 4k రికార్డ్ సపోర్టింగ్ కూడా అందిస్తోంది.   

5 /6

ఫ్లిప్‌కార్ట్ సంక్రాంతి 2026 ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రత్యేకంగా జరిగే సేల్లో భాగంగా ఈ మొబైల్‌ను కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అయితే, ఈ సేల్ జనవరి 13వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం ఒక వేరియంట్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. 12GB+256GB వేరియంట్ ధర సుమారు రూ.59,999 ఉండగా.. ప్రీ బుకింగ్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు కొన్ని బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది..  

6 /6

ఈ మొబైల్ పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాలు లోకి వెళ్తే.. దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.6 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసిన ఇదే డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇక అదనంగా మరింత తగ్గింపు పొందడానికి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ను వినియోగించుకోవలసి ఉంటుంది. దీనికోసం ఏదైనా పాత మొబైల్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.44 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీనిని మొబైల్ ధర నుంచి తీసేస్తే రూ.6,000 వేలకే పొందవచ్చు..

Oppo Reno 15 Oppo Reno 15 News Oppo Reno 15 Offers Oppo Reno 15 Price Oppo Reno 15 Pro Price

Next Gallery

Actress Ramya: మగాళ్లను వీధి శునకాలతో పొల్చిన కన్నడ నటి.. నెట్టింట దుమారం.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?