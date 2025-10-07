Old Rs 1 Note: రూ.1 నోటు మీ జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది.. మీకు తెలుసా.. ఇలా రూ.49 లక్షల పొందొచ్చు!

Old Rs 1 Note Value In India: బ్రిటిష్ ఇండియా కాలం నాటి పాత రూపాయి నోట్లకు ఇప్పుడు మంచి డిమాండ్ ఉంది. అందుకే చాలామంది ఈ నోట్లను ఎక్కువగా ఆన్లైన్ ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు. మీ దగ్గర ఇలాంటి పాత ఒక రూపాయి నోట్లు 7 ఉంటే ఇప్పుడే 49 లక్షలు పొందవచ్చు.
Old Rs 1 Note Value In India Telugu: బ్రిటిష్ కాలం నాటి పాత నోట్లకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. పాత నోట్లను విక్రయించే మార్కెట్లో కొంతమంది గవర్నర్లు సంతకం చేసిన పాత నోట్లను లక్షల రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని నోట్లయితే 10 లక్షల రూపాయలకు అమ్ముడుపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇలా నోటు వ్యాల్యూ ని బట్టి.. ఓల్డ్ కరెన్సీ మార్కెట్లో వివిధ పాత నోట్లోను విక్రయిస్తున్నారు. మీ దగ్గర కూడా పాత నోట్లు ఉన్నాయా?
ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ ఇండియా ప్రభుత్వం 1935 సంవత్సరంలో చలామణిలోకి తీసుకువచ్చిన పాత రూపాయి నోటుకు ఇప్పుడు మార్కెట్లో మామూలు డిమాండ్ లేదు. ఈ నోటును లక్షల రూపాయలు పెట్టి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే ఈ నోట్లను వేలం కూడా వేస్తున్నారు..
1935 సంవత్సరంలో రూపాయి నోట్లు JW Kelly గవర్నర్ ఆధ్వర్యంలో చలామణిలోకి వచ్చాయి. అందుకే వీటిపై ఆయన సంతకం ఉంటుంది. ఈ సంతకం కలిగిన నోట్లను ఇప్పుడు మార్కెట్లో విచ్చలవిడిగా అమ్మేస్తున్నారు. పాత నోట్ల మార్కెట్లో ఒక్కొక్క నోటు ఇప్పుడు దాదాపు రూ.7 లక్షల అమ్ముడుపోతుంది.
బ్రిటిష్ ఇండియా సమయంలో ఇలాంటి పాత రూపాయి నోట్లను కేవలం కొన్నింటిని మాత్రమే చలామణి లోకి తీసుకువచ్చారు. ముఖ్యంగా ఈ నోట్లు భారత స్వాతంత్రం ఉద్యమం తీవ్రతరంగా మారిన సమయంలో చలామణిలోకి వచ్చాయి. కాబట్టి నోట్లను సేకరించేవారు వీటిని ఎక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
దాదాపు 90 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ నోట్లు మీ దగ్గర కూడా ఉంటే.. మీ ఇంటిపై కాసుల వర్షం కురుస్తుంది.. వీటిని ఆన్లైన్ ద్వారా విక్రయించి ఏకంగా ఏడు లక్షల రూపాయలకు పైగా పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇలాంటి పాత రూపాయి నోట్లు మీ దగ్గర ఏడు ఉంటే రూ.49 లక్షల రూపాయలకు పైగా పొందవచ్చు.
ఈ ఏడు నోట్లను ఫోటో తీసి Coin Bazaar, Quikr, eBay వంటి ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఎవరైతే పాత కావాలనుకుంటారో? ముఖ్యంగా పాత నోట్లన సేకరించే విదేశీయులు.. నేరుగా మీకు కాంటాక్ట్ అయ్యి.. డబ్బులను అకౌంటు ద్వారా పంపి.. వీటిని విక్రయించమని అడుగుతారు.