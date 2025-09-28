English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Old Rs 10 Notes: ఈ పాత రూ.10 నోట్లతో.. ఎలా రూ.50 లక్షలు సంపాదించాలో తెలుసా?

Old Rs 10 Notes Value In India: పాత పది రూపాయల నోటుతో భారీ మొత్తంలో సంపాదించాలనుకుంటున్నారా? ఇది సాధ్యమవుతుందా..? పాత పది రూపాయల నోటుతో ఇప్పుడు నాలుగు లక్షల రూపాయలకు పైగా సంపాదించవచ్చు. అరుదైన పాత పది రూపాయల నోట్లు ఉంటే ఏకంగా ఐదు లక్షల రూపాయలు వరకు కూడా సంపాదించవచ్చు. 

Old Rs 10 Notes Value In India: పాత నోట్లోనే జేబులో పెట్టుకొని తిరిగితే ధనవంతులు కావడం చాలా కష్టం.. కానీ అదే నోట్లు అమ్మితే ఎంతో సులభంగా ధనవంతులు కావచ్చు. అవును పాత నోట్లను విక్రయించి లక్షల రూపాయలు సంపాదించిన వారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు కొన్ని అరుదైన పాత నోట్లకు మార్కెట్లో ఎక్కడా లేని డిమాండ్ ఉంది. చాలామంది దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని.. పాత నోట్లను సేకరించి మరి ఆన్లైన్లో విక్రయిస్తున్నారు. 
అలాగే పాత నోట్లతో పాటు కొన్ని నాణేలకు మస్త్ డిమాండ్ ఉంది.. ముఖ్యంగా పాత పది రూపాయల నోట్లు ఉంటే ఏకంగా రాత్రికి రాత్రి లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు.  కొంతమంది అయితే పాత పది రూపాయల నోట్లను ఎగబడి మరీ కొనుగోలు చేస్తున్నారంటే.. వీటికి ఇతర దేశాల్లో మార్కెట్ ఎంతుందో ఆలోచించాల్సిందే..

లండన్ లాంటి నగరాల్లో పాత నోట్లను విక్రయించే బిజినెస్ జోరుగా సాగుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా పాత నోట్ల వేలం కూడా వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే చాలామంది పాల్గొని లక్షల రూపాయలకు వేలంలో పాత నోట్లనే గెలుచుకుంటున్నారు. ఇలా గతంలో కొన్ని భారతీయ కరెన్సీకి సంబంధించిన అరుదైన నోట్లు లక్షల రూపాయల్లో అమ్ముడుపోయాయి. 

కొంతమంది ఇతర దేశస్తులు మన దేశంలో లభించే పాత నోట్లను కొని.. వివిధ దేశాల్లో జరిగే వేలాల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఇందులో భాగంగానే వారు వాటిని ఎక్కువ రేటుకు విక్రయిస్తున్నారు. ఇలా ఇప్పటివరకు చాలామంది అనేక పాత నోట్లను విక్రయించినట్లు సమాచారం..  

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో పాత పది రూపాయల నోటుకు ఊహించని స్థాయిలో డిమాండ్ ఉంది.. ఒక్క పాత ₹10 నోటు ఉంటే ఇప్పుడు నాలుగు లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు. ఆన్లైన్ మార్కెట్లో నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు పాత నోటు అమ్ముడు పోతుంది. 

ఈ పాత పది రూపాయల నోటును విక్రయించాలనుకుంటున్నారా.? అమ్మడం చాలా సులభమైనప్పటికీ.. మార్కెట్‌లో దీనిని విక్రయించాలనుకుంటే తప్పకుండా ఆ నోటు కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పాత నోటుపై 786 సిరీస్ నెంబర్ ఉండడమే కాకుండా.. మహాత్మా గాంధీ ఫోటో కూడా ఉండాల్సి ఉంటుంది.   

అలాగే ఈ నోటు మార్కెట్లో అమ్ముడు పోవాలంటే నోటిపై ప్రత్యేకంగా ముద్రించిన అశోక స్తంభం కూడా ఉండాలి. ఇలా ఉండి.. 786 సిరీస్ నెంబర్ ఉంటేనే మార్కెట్లో పాత పది రూపాయల నోటు ఐదు లక్షల రూపాయలకు అమ్ముడు పోతుంది. ఇలాంటి నోట్లు మీ దగ్గర పది ఉంటే ఏకంగా.. రూ.50 లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు.   

నోట్: ఆర్బిఐ అందించిన సమాచారం మేరకు పాత నోట్లను అమ్మడం కొనుగోలు చేయడం నేరం. కాబట్టి ఇలా చేసే వారిపై తప్పకుండా ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. అలాగే ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కూడా వివిధ సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ ఫార్మ్స్ నుంచి సేకరించింది మాత్రమే. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.

