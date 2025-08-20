Old 10 Rupees Notes: పాత రూ.10 నోట్లతో రూ.50 లక్షల సంపాదించడం ఎలాగో మీకు తెలుసా?

Old 10 Rupees Notes: ప్రస్తుతం కొంతమంది ఆన్లైన్ ద్వారా పాత నోట్లోనే విక్రయించి 20 నుంచి 50 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే పాత పది రూపాయలు నోట్లను విక్రయించి ఏకంగా 50 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నారని సమాచారం. ఈ పాత నోట్లను విక్రయించడం ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..
Old 10 Rupees Notes Sell: ప్రస్తుతం ఆన్లైన్లోని వివిధ రకాల ప్లాట్ ఫామ్స్ లో పాత నోట్ల విక్రయాలు విపరీతంగా జరుగుతున్నాయి. అరుదైన నోట్లను చాలామంది లక్షల రూపాయల్లో విక్రయిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది విదేశీయులు అయితే పాత నోట్లను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని భారతీయులు అరుదైన నోట్లను ఆన్లైన్ ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు. గతంలో చాలామంది ఎన్నో పాత నోట్లనే విక్రయించి లక్ష్యాల రూపాయలకు పొందిన సంగతి తెలిసిందే.
ప్రస్తుతం చాలామంది ఆన్లైన్లో 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన పాత అరుదైన నోట్లను విక్రయించేందుకు అలవాటుపడ్డారు. వీటిని ఒక్కొక్క నోటును దాదాపు 5 లక్షల రూపాయలకు పైగా ధరతో విక్రయిస్తున్నారు. ఇంత ధర పెట్టేందుకు కూడా చాలామంది విదేశీయులు ఆసక్తిగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు..
786 అనే నెంబర్ ఇస్లాం మతంలో చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. అందుకే చాలామంది ఈ నెంబర్ సిరీస్ కలిగిన నోటును పర్సులో ఉంచుకోవడం వల్ల అదృష్టం కలిసి వస్తుందని నమ్ముతారు. ఇందులో భాగంగానే విదేశీయులు కూడా అరుదైన పాత 786 నెంబర్ కలిగిన నోట్లను కొనుగోలు చేస్తారు.
పాత పది రూపాయల నోటు అంత విలువైనదేమీ కాదు.. కానీ దానిమీద 786 అనే సిరీస్ నెంబర్ ఉంటే చాలు.. అది ఇప్పుడు దాదాపు 5 లక్షల వరకు విలువ చేస్తుందని మీకు తెలుసా? ఆన్లైన్ మార్కెట్లో పాత పది రూపాయల నోటు విక్రయించి దాదాపు 5 లక్షల రూపాయలు ఇప్పటికిప్పుడే పొందవచ్చు.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 786 కలిగిన పాత రూపాయి నోటుతో పాటు పాత రెండు రూపాయల నోటు పాత అయిదు రూపాయల నోటు పాత 20 రూపాయల నోటు, పాత వంద రూపాయల నోటు ఇలా అన్ని నోట్లు ఆన్లైన్లో ఐదు లక్షల రూపాయల ధరకు పైగా విక్రయించవచ్చు.
మీ దగ్గర పాత పది రూపాయల నోట్లు ఉంటే చాలు.. ఇప్పుడు దీనిని ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ క్లిక్ ఇండియా డాట్ కామ్తో పాటు eBay వంటి ఆన్లైన్ ఫ్లాట్ ఫోన్స్ లో వీటిని విక్రయించి ఏకంగా 50 లక్షల కు పైగా పొందవచ్చు. అయితే వీటిని విక్రయించాలనుకుంటే తప్పకుండా నోట్లపై 786 అనే సిరీస్ నెంబర్ కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది.
పది పాత పది రూపాయల నోట్లను ఐదు లక్షల రూపాయలకు విక్రయించి ఇప్పటికిప్పుడే ఆన్లైన్ ద్వారా రూ.50 లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు. అయితే నోట్లను విక్రయించాలనుకుంటే తప్పకుండా అవి కొత్తవిగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా గవర్నర్ సంతకం కూడా చాలా ముఖ్యం.
నోట్: రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ ప్రకారం.. పాత నోట్ల క్రయవిక్రయాలు చట్టరీత్యా నేరం.. కాబట్టి జీ తెలుగు న్యూస్ అందించిన ఈ స్టోరీ కేవలం ఇతర ఆన్లైన్ ఫ్లాట్ ప్లామ్స్ నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే.. దీనికి మా వార్త సంస్థకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అలాగే ఈ నోట్ల అమ్మకాల ద్వారా ఆన్లైన్ మోసాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి వీటిని తప్పకుండా దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది.