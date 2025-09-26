Old Rs 1 Notes: ఇలాంటి పాత రూ.1 నోట్లు ఉంటే.. పండగ పూట రూ.60 లక్షల పొందొచ్చు!

Old Rs 1 Notes Sell: పాత రూపాయి నోట్లు మీ దగ్గరుంటే మీరు అదృష్టవంతులే. ఎందుకంటే 786 నెంబర్ కలిగిన పాత నోట్లు వేలంలో పది లక్షల రూపాయలకు పైగా అమ్ముడుపోతున్నాయి. అయితే, వీటిని కాయిన్ బజార్ డాట్ కం లో కూడా 10 లక్షల లోపు విక్రయించవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
Old Rs 1 Notes Sell: మీరు ఎప్పటినుంచో పాత నోట్ల తో పాటు నాణేలను సేకరిస్తున్నారా? మీరు అదృష్టవంతులయ్యే వార్త అందించబోతున్నాం.. ప్రస్తుతం యూరోపియన్ దేశాల్లో అన్ని దేశాలకు సంబంధించిన కరెన్సీ తో పాటు పాత నాణేలను వేలం వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా అన్ని రకాల కరెన్సీ నోట్లను ఎక్కువ ధరల్లో విక్రయిస్తారు. ముఖ్యంగా భారతదేశానికి సంబంధించిన కొన్ని పాత నోట్లను 47 లక్షల రూపాయలకు పైగా ధరతో విక్రయించినట్లు సమాచారం.
గతంలో లండన్తో పాటు మరికొన్ని నగరాల్లో జరిగిన పాత నోట్ల వేలంలో భారతదేశానికి సంబంధించిన పాత అరుదైన నోట్లు దాదాపు రూ.50 లక్షల రూపాయలకు విక్రయించిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగానే కొంతమంది పాత నోట్లో సేకరించి పనిలో పడ్డారు..
పాత నోట్లను సేకరించి ఆన్లైన్లో భారీ ధరలకు అనుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా అరుదైన నోట్లయితే లక్షల రూపాయల్లో అమ్ముడుపోతున్నాయి. అలాగే బ్రిటిష్ గవర్నర్ల హయాంలో చలామణిలోకి వచ్చిన కొన్ని నోట్లైతే దాదాపు పది లక్షల రూపాయలకు పైగానే అమ్ముడుపోతున్నాయి. ఇలా కొన్ని రకాల నోట్లు భారీ ధరలకు అమ్ముడుపోతున్నాయి.
ముఖ్యంగా కొంతమంది కాయిన్ బజార్ డాట్ కం లాంటి వెబ్సైట్లో పాత రూపాయి నోట్లతో పాటు రెండు రూపాయల నోట్లను కూడా భారీ ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు. అయితే విదేశీయులు వీటిని కొనుగోలు చేసి అక్కడి వేలంలో ఎక్కువ ధరలకు అమ్ముతున్నారని సమాచారం. ఇందులో భాగంగానే కొంతమంది విదేశీయులు ఇక్కడ ఆ నోట్లను లక్షలు పెట్టి కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
గతంలో జరిగిన ఆన్లైన్ వేలంలో పాత రూపాయి నోటు 7 లక్షల రూపాయలకు అమ్ముడుపోయింది. అంటే ఈ పాత రూపాయి నోటుకు ఎంత విలువ ఉందో? పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన పాత రూపాయి నోటు ఉంటే ఇప్పుడు మీరు కూడా ఏడు లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు.
ముఖ్యంగా ఈ 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన పాత రూపాయి నోట్లు ఐదు నుంచి 6 ఉంటే చాలు ఏకంగా ధనవంతులే అయిపోవచ్చు. మీ దగ్గర ఈ పాత రూపాయి నోట్లు ఇప్పుడే 6 ఉంటే.. కాయిన్ బజార్ డాట్ కం లో విక్రయించి ఏకంగా రూ.60 లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు.
కాయిన్ బజార్ డాట్ కంలో నోట్లను విక్రయించడం చాలా సులభం.. నోట్లను విక్రయించాలనుకునేవారు ఈ డాట్ కంలో లాగిన్ అయ్యి, ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్న పాత నోట్లను ఫోటోలు తీసి ఇందులో అప్లోడ్ చేసి మీ నెంబర్ ఇచ్చి సేవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కావలసిన ఇతర దేశస్తులు మీకు ఫోన్ చేసి వీటిని అమ్మమని అడుగుతారు. ఇలా మీరు ఈ పాత రూపాయి నోట్లను కూడా సులభంగా అమ్మొచ్చు..
నోట్: పాత నోట్లను అమ్మడం, కొనడం RBI ప్రకారం నేరం.. కాబట్టి నోట్లను విక్రయించేవారిపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. అలాగే ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.