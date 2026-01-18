OnePlus 15 Offers Price: ఎప్పటినుంచో OnePlus 15 స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే అదనంగా OnePlus Nord Buds 3 ఇయర్బడ్స్ కూడా ఉచితంగా లభిస్తున్నాయి.
OnePlus 15 Offers Price: అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా వన్ప్లస్ బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ అయితే అతి తక్కువ ధరలోనే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రత్యేకమైన కొన్ని ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అమెజాన్ అందిస్తున్న ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా ప్రత్యేకమైన వన్ ప్లస్ మొబైల్ కొనుగోలుపై ఉచితంగా ఇయర్బడ్స్ కూడా అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడే ఈ సేల్లో OnePlus 15 స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేసే వారికి మరెన్నో డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్స్ ఏంటో వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
OnePlus 15 స్మార్ట్ఫోన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన మొబైల్ ధర మార్కెట్లో రూ.72,999 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.68,999కే అందుబాటులో ఉంది.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి మా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్స్ కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేసే క్రమంలో EMI ఆప్షన్ చూస్ చేసుకునే వారికి రూ.4,000 వరకు ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా అమెజాన్లో స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఇప్పుడే OnePlus 15 స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేస్తే అదనంగా OnePlus Nord Buds 3 ఇయర్బడ్స్ను ఉచితంగా పొందవచ్చు. అయితే ఈ ఆఫర్ మాత్రం లిమిటెడ్ అని అమెజాన్ వెల్లడించింది. కేవలం ఇది అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగానే అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలిపింది.
ఇక ఈ మొబైల్ పై ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా పాత బ్రాండ్కు సంబంధించిన కండిషన్ కలిగిన మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే రూ.44 వేల వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. అయితే, ఈ బోనస్ అనేది ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్పై మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఇంత మొత్తంలో ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ పొందాలనుకునేవారు.. యాపిల్ లేదా సాంసంగ్ హై అండ్ మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దీనిని కేవలం రూ.20,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
OnePlus 15 స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే..6.78-ఇంకా 1.5K AMOLED LTPO డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,300 mAh బ్యాటరీ ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయడానికి 120W సూపర్ వూక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టు కూడా లభిస్తోంది.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది 50MP (ప్రైమరీ) కెమెరాతో పాటు అదనంగా మరో రెండు 50MP కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే దీనికి ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా 16 ఆధారిత ఆక్సిజన్OS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది.