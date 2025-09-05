English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?

100 Rs Note Old Value: ప్రస్తుతం చాలామంది www.ebay.com అనే వెబ్‌సైట్‌లో పాత నోట్లను విక్రయిస్తున్నారు. అయితే 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన పాత రూ.100 నోట్లను విక్రయించి కూడా రూ.75 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు. ఎలాగో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Old 100 Rs Note: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పాత నోట్లోను విక్రయించే బిజినెస్ జోరుగా సాగుతోంది. చాలామంది పాత నోట్లను విక్రయిస్తూ లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే, రాత్రికి రాత్రే కొన్ని రకాల పాత నోట్లను అమ్మకాలు జరిపి.. లక్షల రూపాయలను ఆన్లైన్ ద్వారా సంపాదిస్తున్నారు. మీరు కూడా పాత నోట్లను విక్రయించి డబ్బులు పొందాలనుకుంటున్నారా.? అయితే ఇది మీకోసమే..
1 /6

గతంలో చాలామంది పాత రెండు రూపాయల నోట్లను, పది రూపాయల నోట్లోను విక్రయించారు. కొంతమంది పాత రూపాయి నోట్లతో పాటు ఐదు రూపాయల నోట్లను కూడా విక్రయించారు. వీటి ద్వారా ఐదు నుంచి పది లక్షల వరకు పొందారు. కొంతమంది అయితే 10 నుంచి 15 లక్షల రూపాయలు కూడా పొందారు.   

2 /6

సాధారణంగా పాత నోట్లను విక్రయించడం RBI  గైడ్లైన్స్ ప్రకారం నేరమైనప్పటికీ.. చాలామంది పాత నోట్లతో పాటు నాణేలను విక్రయిస్తున్నారు. తాజాగా కొన్ని పాత వస్తువులను విక్రయించే వెబ్సైట్ ఫ్లాట్ ఫామ్స్ లో కొన్ని వంద రూపాయల నోట్లోను విక్రయించడం కూడా కనిపించింది.  

3 /6

ప్రస్తుతం చాలామంది అరుదైన రూ.100 నోట్లను కూడా విక్రయిస్తున్నారు. పాత వంద రూపాయల నోటుపై కేవలం 786 అనే సిరీస్ నెంబర్ ఉంటే చాలు. దీనిని విక్రయించి ఏకంగా.. రూ. 15 లక్షల వరకు పొందవచ్చు. మార్కెట్లో పాత రూ.100 నోట్లు ఇప్పుడు 15 లక్షల రూపాయలకు పైగా అమ్ముడుపోతున్నాయి.   

4 /6

మీ దగ్గర ఆరు పాత రూ.100 నోట్లు ఉంటే చాలు.. లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు.. ఒక్కొక్క నోటి 15 లక్షల అయితే.. ఆరు నోట్లు కలిపి.. రూ.75 లక్షల వరకు అవుతుంది. అంటే ఈ నోట్లను విక్రయించి దాదాపు రూ.70 లక్షల పైగా పొందవచ్చు..

5 /6

786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన రూ.100 నోట్లను ఓఎల్ఎక్స్ తో పాటు www.ebay.com అనే వెబ్‌సైట్‌లో కూడా సులభంగా విక్రయించవచ్చు. అంతేకాకుండా కాయిన్ బజార్ డాట్ కం లో కూడా విగ్రహించేందుకు ప్రత్యేకమైన సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో పెట్టి కూడా విక్రయిస్తున్నారు.   

6 /6

ముఖ్యంగా www.ebay.com అనే వెబ్‌సైట్‌లో ఈ నూటను విక్రయించాలనుకునేవారు.. నోటుకు రెండు పక్కల ఫోటోలను తీసి పెట్టుకోండి.. ఆ తర్వాత ఈ వెబ్సైట్లో మీ నెంబర్ తో లాగిన్ అయ్యి.. మీ పూర్తి వివరాలను ఫిల్ చేయండి. ఇలా చేసిన తర్వాత ఫోటోలు తీసిన నోట్లను అందులో అప్లోడ్ చేయండి.. కావాలనుకునే వారు మీకు డైరెక్ట్‌గా కాంటాక్ట్ అవుతారు..

