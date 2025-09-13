Samsung 24 Inch S3 Flat Monitor Price: ప్రస్తుతం అమెజాన్లో గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ ప్రారంభం కాకముందే కొన్ని ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులు అత్యంత చీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. వీటిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా.. బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Samsung 24 Inch S3 Flat Monitor Price cut: అమెజాన్లో అతి త్వరలోనే గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ ప్రారంభం కాబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన తేదీని కూడా అమెజాన్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే ఇందులో భాగంగా అన్ని రకాల ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులు అత్యంత తక్కువ ధరకే లభించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా టీవీలతో పాటు స్మార్ట్ఫోన్స్ ఎప్పుడు పొందలేనంత చీప్ ధరకే లభిస్తాయి.
గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ ప్రారంభం కాకముందే కొన్ని వస్తువులు చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ముఖ్యంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కంప్యూటర్ మానిటర్స్ చీప్ ధరలకు లభిస్తున్నాయి. అయితే, అమెజాన్లో గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్కు ముందు ఏ బ్రాండ్ మానిటర్ చీప్ ధరకు అందుబాటులో ఉందో తెలుసుకుందాం.
ముఖ్యంగా Samsung 24 Inch S3 Flat మానిటర్ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు అదనంగా స్పెషల్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మానిటర్ అత్యద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
ఈ Samsung 24 Inch S3 Flat మానిటర్ ప్రత్యేకమైన IPS ప్యానెల్తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 100Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ప్రత్యేకమైన గేమింగ్ మోడ్లను కూడా ఇందులో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ మానిటర్ సైజ్ 24 అంగుళాలు కాగా.. స్పెషల్స్ స్లిమ్ డిజైన్తో మూడు వైపులా ప్రత్యేకమైన అంచులతో చూడడానికి ఎంతో బాగా కనిపించేలా ఉంటుంది. ఇందులో కంటిపై ఒత్తిడి పడకుండా స్పెషల్గా ఐ సేవర్ మోడ్ను కూడా తీసుకువచ్చారు. అలాగే ఇది ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన టెక్నాలజీలను కలిగి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో Samsung 24 Inch S3 Flat మానిటర్ ధర MRP రూ.19,500 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, అమెజాన్లో దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిపై ఇప్పుడు 61 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇప్పుడు ఇది రూ.7, 649కే పొందవచ్చు.
అలాగే ఈ మానిటర్ పై బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా SBI బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.765 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మానిటర్ కేవలం రూ.6,884కే పొందవచ్చు. ఇక ఈ మానిటర్ పై ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.