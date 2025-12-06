Samsung Galaxy F06 5G Christmas Discount Offers: ఇప్పటికే ఫ్లిప్కార్ట్లో క్రిస్మస్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా సాంసంగ్ బ్రాండ్కు సంబంధించిన స్మార్ట్ఫోన్స్ అత్యంత తగ్గింపు ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి కొన్ని మొబైల్స్పై 30 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది.
Samsung Galaxy F06 5G Christmas Discount Offers Latest News: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పటికే క్రిస్మస్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా అన్ని రకాల ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులు ఎప్పుడూ పొందలేని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ మధ్య లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు అదనంగా కొన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్పై 40 నుంచి 50 శాతం వరకు కూడా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక చాలామంది స్మార్ట్ ఫోన్లతో పాటు ఇతర ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులను ఎగబడి కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
ఈ క్రిస్మస్ ఆఫర్స్లో భాగంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్తో పేమెంట్ చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. ఇక సాంసంగ్ మొబైల్స్ కొనుగోలు చేసే వారికైతే పండగని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే సాంసంగ్ బ్రాండ్ కి సంబంధించిన Samsung Galaxy F06 5G మొబైల్ ఎప్పుడు పొందలేనని అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ మధ్య లభిస్తుంది.
Samsung Galaxy F06 5G స్మార్ట్ ఫోన్ 6.7 అంగుళాల (inch) HD+ PLS LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది MediaTek Dimensity 6300 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్తో విడుదల చేసింది. ఇక దీని వెనకాల డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ Samsung Galaxy F06 5G మొబైల్కు సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 50MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరాలతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీ, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ Samsung Galaxy F06 5G స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన Android 15 (One UI Core 7.0) ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా దీనికి ప్రత్యేకంగా నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఇవే కాకుండా 5G కనెక్టివిటీ (12 బ్యాండ్లు), సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, USB Type-C, 3.5mm ఆడియో జాక్, వాయిస్ ఫోకస్ ఫీచర్ వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను కూడా అందిస్తోంది.
ఇక ఈ Samsung Galaxy F06 5G మొబైల్కు సంబంధించిన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ధర MRP రూ.12,499తో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది. క్రిస్మస్ ఆఫర్స్ సందర్భంగా కొనుగోలు చేసే వారికి.. 32 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.8,499కే లభిస్తోంది. ఇక ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధానం యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.450 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అలాగే మరింత తగ్గింపు పొందాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ వినియోగించుకోవలసి ఉంటుంది. దీనికోసం ఏదైనా పాత మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే.. ఏకంగా రూ.7 వేల వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను స్మార్ట్ఫోన్ ధర నుంచి తీసేస్తే ఏకంగా రూ.1,499కే ఈ Samsung Galaxy F06 5G కొత్త మొబైల్ను పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా క్రిస్మస్ సందర్భంగా మునుముందు ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై మరిన్ని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.