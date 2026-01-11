English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

Samsung Galaxy F07 Offer Price: తక్కువ ధరలోనే మంచి సాంసంగ్ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? సంక్రాంతి సందర్భంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఆఫర్స్‌లో భాగంగా సాంసంగ్ Galaxy F07 (Green, 64 GB) స్మార్ట్‌ఫోన్ చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది. దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Samsung Galaxy F07 Offer Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతికి సంబంధించిన ఆఫర్స్ మొదలయ్యాయి ఈ ఆఫర్స్ లో భాగంగా అనేక రకాల మొబైల్స్‌తో పాటు స్మార్ట్ ఫోన్స్‌పై డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల బ్రాండ్లకు సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్ అయితే ఏకంగా 10 నుంచి 20 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో అతి తక్కువ ధరలోనే సాంసంగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇదే అద్భుతమైన ఛాన్స్‌గా భావించవచ్చు. 
 
సాంసంగ్ Galaxy F07 (Green, 64 GB) స్మార్ట్‌ఫోన్ సంక్రాంతి సీజన్ సందర్భంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనిపై కొన్ని ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్స్చేంజి బోనస్ కూడా లభించడంతో ఎప్పుడూ లేని ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో పొందవచ్చు. అయితే, ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన డిస్కౌంట్ ఆఫర్, ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Samsung Galaxy F07 స్మార్ట్ ఫోన్ 6.7 అంగుళాల HD+ PLS LCD డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన మీడియాటెక్ హీలియో G99 (MediaTek Helio G99) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది.   

ఈ Samsung Galaxy F07 స్మార్ట్‌ఫోన్ కేవలం ఒక స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లోనే అందుబాటులో ఉంది. ఈ వేరియంట్ 64జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో 50MP (మెయిన్) + 2MP (డెప్త్) కెమెరాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ లో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.  

ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000 mAh బ్యాటరీ, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత One UI 7 ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో అందుబాటులో ఉంది. ఇది IP54 రేటింగ్ తో లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

ప్రస్తుతం ఈ సాంసంగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మార్కెట్‌లో MRP రూ.9,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని సంక్రాంతి సందర్భంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్‌లో కొనుగోలు చేస్తే కేవలం రూ.7,499 లోపే పొందవచ్చు. అదేవిధంగా ప్రముఖ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, హెచ్డిఎఫ్సి క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి 10 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.   

ఇక ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ Samsung Galaxy F07పై సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందిస్తుంది. ఈ బోనస్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఏదైనా బ్రాండ్ కి సంబంధించిన పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాని కండిషన్ను బట్టి గరిష్టంగా రూ.6000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్‌ను స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర నుంచి తీసేస్తే కేవలం దీనిని రూ.1,499కే పొందవచ్చు.

