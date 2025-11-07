Samsung Galaxy S24 5G Price Cut In India: అత్యంత తక్కువ ధరకే ఫ్లిప్కార్ట్లో Samsung Galaxy S24 5G మొబైల్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఉన్న అన్ని ఆఫర్స్ వివరాలు తెలుసుకోండి.
Samsung Galaxy S24 5G Price Cut In India: ఎప్పటినుంచో అతి తక్కువ ధరలోనే సాంసంగ్ బ్రాండ్కి సంబంధించిన ప్రీమియం మొబైల్ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు ఇది మంచి సమయముగా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో దసరా దివాలి సేల్స్ ముగిసినప్పటికీ.. సాంసంగ్ బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్పై ఇంకా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సాంసంగ్కు సంబంధించిన ప్రీమియం మొబైల్స్పై ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే సాంసంగ్ బ్రాండ్కు సంబంధించిన Samsung Galaxy S24 5G స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ బోనస్తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్స్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి.. అత్యంత చీప్ ధరకే ఈ కొత్త మొబైల్ను పొందవచ్చు..
Samsung Galaxy S24 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో లైవ్ ట్రాన్స్లేట్ సపోర్టు కూడా అందుబాటులో ఉంది. వేరే భాష మాట్లాడేవారికి సులభంగా ఈ ఫీచర్తో మన లోకల్ భాష మాట్లాడుతూ.. ఇతర దేశాల వారు మాట్లాడుతున్న భాషలోనే సమాధానాలు అందించవచ్చు. అలాగే ఇందులో సర్కిల్ టు సెర్చ్ ఫీచర్ కూడా లభిస్తుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.2 అంగుళాల డైనమిక్ LTPO AMOLED 2X డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టును కూడా కలిగే ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన Samsung Exynos 2400 ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది.
ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ మొత్తం నాలుగు కలర్స్తో పాటు రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. బేస్ వేరియంట్ 128gb ఇంటర్నల్ స్టోరీస్తో అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్టోరేజ్ పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. మార్కెట్లో దీని అసలు ధర రూ.74,999 కాగా.. ఇప్పుడు దీనిపై 44 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇప్పుడున్న 44 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ పోను ఈ మొబైల్ ను కేవలం రూ.41, 999కే పొందవచ్చు. అలాగే మరింత తగ్గింపు ధరకు పొందాలనుకునే వారికి అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బిఐ బ్యాంకు తోపాటు యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2,100 వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.39, 899కే పొందవచ్చు.
ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్పై ఆధానంగా ఫ్లిప్కార్ట్ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ ను కూడా అందిస్తుంది. దీనికోసం ఏదైనా మంచి బ్రాండ్కు సంబంధించిన పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.38 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీనిని మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే రూ.1,899లోపే ఈ కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
నోట్: ఇక్కడ అందించిన ధరలు అనేవి మీరు కొనుగోలు చేసే లొకేషన్ ను బట్టి ఆధారపడి ఉంటాయి. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు ధరలు మారే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ అందించిన ఎక్స్చేంజి బోనస్ కూడా మొబైల్ మంచి కండిషన్లో ఉన్నది ఎక్స్చేంజ్ చేస్తేనే కొత్త ఫోన్ తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది.