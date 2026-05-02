Cooler Deals: సమ్మర్ సేల్.. సగం ధరకే Sansui 55L విండో కూలర్.. ఇప్పుడే కొనేయండి!

Sansui 55l Window Air Cooler Price: ఫ్లిప్కార్ట్లో Sansui 55 L Window (White, VENTO_55) ఎయిర్ కూలర్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి బ్యాంక్ డిస్కౌంట్తో పాటు అదనంగా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
Sansui 55l Window Air Cooler Price: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో హాట్ డీల్స్ ప్రారంభం అయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా అన్ని రకాల వస్తువులపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎయిర్ కూలర్స్ అత్యంత చీప్ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ హాట్ డీల్స్లో కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన ఎయిర్ కూలర్స్ 50 నుంచి 60 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో లభిస్తున్నాయి.
ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో Sansui బ్రాండ్కి సంబంధించిన ఎయిర్ కూలర్స్ మరీ చీప్ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. Sansui 55 L Window (White, VENTO_55) ఎయిర్ కూలర్ మార్కెట్లో MRP ధర రూ.13,450 కాగా.. ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి 50 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది..
ఈ కూలర్పై ఉన్న ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ మైనస్ చేస్తే దీనిని రూ.6,699కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా Punjab National, Flipkart Axis, SBI బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.670 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఇవే కాకుండా ఈ కూలర్స్పై అద్భుతమైన ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిని వినియోగిస్తే దాదాపు రూ.300 వరకు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఈ ఆఫర్స్ అన్ని వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే అన్ని ఆఫర్స్ పోనూ.. రూ.5,500 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీని మీద ఉన్న ఆఫర్స్ తెలుసుకోవడానికి అధికారిక ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.
Sansui 55 L Window ఎయిర్ కూలర్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 55 లీటర్ల కెపాసిటీ (Capacity)తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా విండో ఎయిర్ కూలర్ టైప్తో వస్తోంది. ఇది దాదాపు 30 అడుగుల వరకు ఎయిర్ త్రో (Air Throw) చేస్తుంది.
ఇందులో కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన హనీకోంబ్ కూలింగ్ను అందిస్తోంది. దీని వల్ల అద్భుతమైన గాలితో పాటు సులభంగా రూమ్స్ను కూల్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా 4-వే ఎయిర్ డిఫ్లెక్షన్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. గాలిని గది అంతటా సమానంగా పంపిణీ చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.