  • Mini Projector Discount Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ. 1,529కే పోర్టబుల్ ప్రొజెక్టర్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అదుర్స్!

Mini Projector Discount Offer In Flipkart Telugu News: రూ. 1,529కే మంచి పోర్టబుల్ ప్రొజెక్టర్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఫ్లిప్‌కార్ట మంచి అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్‌లో భాగంగా చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది.

Mini Projector Discount Offer In Flipkart: ప్రస్తుతం చాలా మంది స్మార్ట్‌టీవీలను కొనుగోలు చేయడం ఆపేస్తున్నారు. వీటికి బదులుగా పోర్టబుల్ ప్రొజెక్టర్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యువత అతి తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులో ఉండే.. ప్రొజెక్టర్లు మాత్రమే కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, మీరు కూడా అతి తక్కువ ధరలోనే మంచి ప్రొజెక్టర్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ Black Friday Saleలో భాగంగా పోర్టబుల్ ప్రొజెక్టర్లపై 70 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది.
 
ముఖ్యంగా కొన్ని బ్రాండ్‌లకు సంబంధించిన పోర్టబుల్ ప్రొజెక్టర్లు చీప్‌ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. వాటిపై అదనంగా బ్యాంక్‌ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు క్యాష్‌ బ్యాక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బ్లాక్‌ ఫ్రైడే సేల్‌లో భాగంగా ఏ పోర్టబుల్ ప్రొజెక్టర్ ఎంత తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉందో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..  

ఈ సేల్‌లో భాగంగా Tech Fuel LED Mini Projector అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇది చాలా రకాల కొత్త ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఇది చాలా తేలికతో పాటు ప్రత్యేకమైన కాంపాక్ట్‌ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీని వలన సులభంగా ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లవచ్చు..  

ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన LED టెక్నాలజీని కలిగి ఉంటుంది. దీని వల్ల లాంప్ లైఫ్ 4000 గంటల కంటే ఎక్కువగా వెలుగుతుంది. ఇది Full HD 1080P రిజల్యూషన్ (Resolution)తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ Mini Projector HDMI, USB, AV పోర్ట్‌లను సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ల్యాప్‌టాప్‌లు, టీవీ స్టిక్‌లు, స్మార్ట్‌ఫోన్‌లతో పాటు గేమింగ్ కన్సోల్‌లను కూడా ఎంతో సులభంగా కనెక్ట్‌ చేయోచ్చు. ఇది చిన్న దగుల్లో చాలా బాగా పని చేస్తుంది.   

ప్రస్తుతం Flipkart Black Friday Sale ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఈ పోర్టబుల్ ప్రొజెక్టర్ కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అయితే, మార్కెట్‌లో దీని అసలు ధర రూ.3,999 కాగా.. ఈ సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 60 శాతం వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది. దీంతో కేవలం రూ. 1,529కే అందుబాటులో ఉంది.  

ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ ప్రొజెక్టర్‌పై అదనంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బ్లాక్‌ మెంబర్‌ షిప్‌ ఉన్నవారికి స్పెషల్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ కాయిన్స్‌ను వినియోగించిన కొనుగోలు చేసేవారికి ప్రత్యేకంగా రూ.200 వరకు డిస్కౌంట్ కూడా లభించవచ్చు.   

