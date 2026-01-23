Tecno Spark Go 3 5g Offer Price Flipkart: ఫ్లిప్కార్ట్లో Tecno Spark Go 3 స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభించబోతోంది. దీనిని వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Tecno Spark Go 3 5g Offer Price Flipkart: ప్రముఖ టెక్నో (Tecno) కంపెనీ మార్కెట్లోకి ఇటీవలే అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఇది ఇప్పటికే ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన సేల్స్ను జనవరి 23వ తేది నుంచి ప్రారంభించబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది మార్కెట్లో ధర రూ.8,999తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ Tecno Spark Go 3 స్మార్ట్ఫోన్ 6.74 అంగుళాల డిస్ప్లేతో వచ్చింది. ఇది HD+ IPS LCD స్క్రీన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో లభిస్తోంది. అలాగే అద్భుతమైన స్క్రోలింగ్, స్మూత్ స్క్రీన్ సెటప్తో లభిస్తోంది.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Unisoc T7250 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ Tecno Spark Go 3 స్మార్ట్ఫోన్ 4GB ర్యామ్తో పాటు 64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో లభిస్తోంది.. దీంతో పాటు స్టోరేజ్ను పెంచుకోవడానిరి 1TB వరకు చిప్ను కూడా అందిస్తోంది. దీని వెనక భాగంలో 13MP సింగిల్ రియర్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది డ్యూయల్ LED ఫ్లాష్తో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన అద్భుతమైన 5,000mAh బ్యాటరీతో పాటు 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ను కూడా కలిగ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 (Android 15) ఆధారిత HiOS 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. ఇందులో కంపెనీ టెక్నో సొంత AI వాయిస్ అసిస్టెంట్ Ella సపోర్ట్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, బెంగాలీ, మరాఠీ వంటి ప్రాంతీయ భాషలను సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది.
ఈ Tecno Spark Go 3 మొబైల్ IP64 రేటింగ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ధూళితో పాటు నీటి చినుకుల నుండి రక్షణను కూడా అందిస్తుంది. అలాగే 1.2 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి పడినా తట్టుకోగలదని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. ఇంటర్నెట్ లేదా నెట్వర్క్ లేకపోయినా 1.5 కిలోమీటర్ల పరిధి వరకు ఇతర టెక్నో ఫోన్లతో మాట్లాడుకునే స్పెషల్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను స్పెషల్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీనిని బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.750 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే దీనిపై ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తుంది. దీనిని వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే భారీ తగ్గింపు పొందవచ్చు.