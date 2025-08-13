Samsung Crystal 4K Vision Pro Price Cut: 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రత్యేకమైన సేల్ను ప్రారంభించింది. ఈ సేల్లో భాగంగా స్మార్ట్టీవీలపైన, ముఖ్యంగా సాంసంగ్ బ్రాండ్ టీవీలపైన భారీ డిస్కౌంట్లు ప్రకటించింది. దీంతో వినియోగదారులకు తమకు ఇష్టమైన సాంసంగ్ స్మార్ట్టీవీలను అత్యంత తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభిస్తోంది.
ఈ సేల్లో భాగంగా సాంసంగ్ క్రిస్టల్ 4K విజన్ ప్రో 108 cm 4K టీవీని కొనుగోలు చేసేవారికి ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ టీవీపై ప్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా బ్యాంక్, ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
సాధారణంగా మార్కెట్లో రూ.46,900 ఉన్న ఈ శాంసంగ్ క్రిస్టల్ 4K విజన్ ప్రో టీవీని ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడు ఏకంగా 38% తగ్గింపుతో కేవలం రూ.28,990కే అందిస్తున్నారు. ఈ భారీ తగ్గింపు స్మార్ట్టీవీ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి గొప్ప అవకాశం నిలుస్తుంది. ఇది కేవలం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ సేల్స్ సందర్భంగా మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో పాటు, వివిధ బ్యాంక్ కార్డులపై అదనపు తగ్గింపు కూడా లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో కొనుగోలు చేస్తే రూ.1,500 వరకు అదనపు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా HSBC, ICICI పాటు Yes Bank క్రెడిట్ కార్డులపై రూ.1,250 వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.
ఈ సేల్లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్.. ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లాట్ఫారంలో పాత టీవీని ఎక్స్ఛేంజ్ చేస్తే రూ.6,400 వరకు బోనస్ పొందవచ్చు. ఇది పాత టీవీ కండిషన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనికి అదనంగా, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ను వినియోగించుకున్నందుకు ఫ్లిప్కార్ట్ అదనంగా రూ.1,000 బోనస్ కూడా అందిస్తోంది. ఈ రెండు ఆఫర్లు కలిపితే మొత్తం ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ దాదాపు రూ.7,400 వరకు లభిస్తుంది.
పైన తెలిపిన అన్ని ఆఫర్లను కలుపుకుని చూస్తే..శాంసంగ్ 4K టీవీని అత్యంత తక్కువ ధరకు సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ తర్వాత టీవీ ధర రూ.28,990 కాగా, HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుపై లభించే రూ.1,500 తగ్గింపు, అలాగే ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ రూ.7,400 మొత్తం కలిపి చూస్తే, టీవీ చివరి ధర కేవలం రూ.20,090 అవుతుంది.