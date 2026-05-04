Havai Bullet Xl Tower Cooler Price: అమెజాన్లో HAVAI Bullet XL టవర్ కూలర్ చాలా చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Havai Bullet Xl Tower Cooler Price: స్టైలిష్ టవర్ డిజైన్తో కూడిన కూలర్స్ను చాలా మంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఏసీలు కొనుగోలు చేయని వారు.. ఎక్కువగా వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, మీరు ఎప్పటి నుంచో Tower కూలర్ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అమెజాన్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్ ధరకే పొందవచ్చు.
HAVAI Bullet XL టవర్ కూలర్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా చీప్ ధరకే ఏసీ లాంటి గాలి పొందాలనుకునేవారు తప్పకుండా దీనిని కొనుగోలు చేయోచ్చు. ఇది అద్భుతమైన టెక్నాలతో పాటు ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ టవర్ కూలర్ ఫీచర్స్ సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది స్టైలిష్ టవర్ డిజైన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా చూడడానికి చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇది 6-అంగుళాల వర్టికల్ బ్లోవర్ గాలిని బలంగా అందించడానికి ఎంతో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా రెండు వైపులా హనీకోంబ్ (Honeycomb) ప్యాడ్లు ఉంటాయి. ఇవి అద్భుతమైన గాలిని అందిస్తుంది.
దీంతో పాటు ఇది అద్భుతమైన ఎయిర్ త్రో సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. గాలిని 10 అడుగుల దూరం వరకు ఎంతో సులభంగా అందిస్తుంది.. ఇందులో కంపెనీ మోటార్ వేడెక్కకుండా థర్మల్ ఓవర్లోడ్ ప్రొటెక్టర్ (TOP) ఫీచర్ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే దుమ్ముతో పాటు దోమల నుంచి రక్షణకు నెట్స్ (Mosquito/Dust Nets) కూడా అందుబాటులో ఉంది..
ఇందులో కంపెనీ 3-స్పీడ్ కంట్రోల్ సెట్టింగ్స్ను కూడా అందిస్తోంది. దీనిని అవసరానికి తగ్గట్టుగా గాలి వేగాన్ని సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. మంచి స్టెబిలిటీ కోసం కింద బేస్ను ఎంతో సులభంగా తరలించడానికి క్యాస్టర్ వీల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మార్కెట్లో ఇది వివిధ ధరల్లో అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో MRP ధర రూ.9,490తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇప్పుడే దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు 28 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.6,830కే పొందవచ్చు. అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగిస్తే చాలా చీప్ ధరకే దీనిని పొందవచ్చు.