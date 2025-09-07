English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

45 Inch Smart Tv: రూ.13,799కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో 43 అంగుళాల Thomeson టీవీ.. ఇలా కొనండి!

Thomeson Series 43 inch Full HD LED Tv Offers: ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో థామ్సన్ (Thomson) బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన స్మార్ట్ టీవీ అత్యంత చీప్ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి..

Thomeson Series 43 inch Full HD LED Tv Latest Offers: భారత మార్కెట్లో థామ్సన్ (Thomson) కంపెనీ స్మార్ట్ టీవీలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో చీప్ ధరల్లోనే మార్కెట్లోకి విడుదల చేయడంతో చాలామంది మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉన్నారు. అయితే దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త స్మార్ట్ టీవీలను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. గతంలో విడుదల చేసిన స్మార్ట్ టీవీలపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తూ విగ్రహించడంతో ఎక్కువమంది కొనుగోలు చేస్తూ వస్తున్నారు. 
 
మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో అద్భుతమైన 43 అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి ఛాన్స్‌గా భావించవచ్చు. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Thomeson కంపెనీ విడుదల చేసిన స్మార్ట్ టీవీ అత్యంత భారీ డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తుంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న Thomeson Series 108 cm (43 inch) Full HD LED స్మార్ట్ టీవీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఫుల్ HD (1920 x 1080 పిక్సెల్స్) రిజల్యూషన్ తో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా 60 Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో విడుదలైంది. 

ఈ స్మార్ట్ టీవీకి సంబంధించిన డిజైన్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ప్రత్యేకమైన బెజెల్-లెస్ (Bezel-less) డిజైన్ కొన్ని మోడళ్లలో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఇందులో డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ (Dolby Digital Plus) వంటివి కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.   

ఈ స్మార్ట్‌టీవీ  ఆండ్రాయిడ్ టీవీ (Android TV) లేదా గూగుల్ టీవీ (Google TV) ఆపరేటింగ్ సిస్టం పై పని చేస్తుంది. అలాగే ఇందులో ప్రత్యేకమైన క్వాడ్-కోర్ ప్రాసెసర్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు గూగుల్ అసిస్టెంట్ (Google Assistant) సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది.   

ఇక ఈ Thomeson టీవీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని సాధారణ మోడల్ ను కంపెనీ రూ.29,999 లకు విక్రయిస్తోంది. అయితే ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి 45% తగ్గింపుతో కేవలం రూ.16,499 కే పొందవచ్చు. ఇక మరింత తగ్గింపుతో పొందడానికి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ యాక్సెస్‌తో పాటు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ .899 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.   

ఇక ఈ Thomeson స్మార్ట్ టీవీని మరింత చీప్ ధరకే పొందాలనుకుంటే.. తప్పకుండా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకుంటున్న వారు తప్పకుండా పాత స్మార్ట్ టీవీని ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.1,900 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ డిస్కౌంట్ పోనూ కేవలం రూ.13,799కే ఈ స్మార్ట్ టీవీ కొనుగోలు చేయొచ్చు.

